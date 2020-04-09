|
Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса
09.04.2020 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНациональный центр электронных услуг реализует новый подход, а именно - автоматический режим. Е-кабинет станет самым простым и эффективным способом получить госуслуги и осуществить административные процедуры в электронном виде. Вся информация будет доступна в режиме онлайн. Планируется, что уже в ближайший год электронный кабинет заработает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный центр электронных услуг реализует новый подход, а именно - автоматический режим. Е-кабинет станет самым простым и эффективным способом получить...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)