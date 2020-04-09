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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса Национальный центр электронных услуг реализует новый подход, а именно - автоматический режим. Е-кабинет станет самым простым и эффективным способом получить...

Национальный центр электронных услуг реализует новый подход, а именно - автоматический режим. Е-кабинет станет самым простым и эффективным способом получить госуслуги и осуществить административные процедуры в электронном виде. Вся информация будет доступна в режиме онлайн. Планируется, что уже в ближайший год электронный кабинет заработает.