Выходные все ближе. Проведем их дома за семейным просмотром очень добрых фильмов

Источник материала: Полымя

Совместный просмотр хорошего фильма — это, пожалуй, одно из лучших домашних занятий. На экране появляются новые миры, оживают персонажи и рассказываются истории, способные объединить абсолютно разных людей. Ученые доказали, что пережитый эмоциональный опыт сближает, даже если это просто история из кино.

На сайте AdMe.ru считают, что нужно чаще собираться всей семьей за просмотром фильмов. И чтобы не было скучающих зрителей, интернет-ресурс отобрал кино, которое с одинаковым успехом увлечет и взрослых, и детей. А в качестве бонуса там добавили культовый анимационный мини-сериал, который надолго западет вам в душу.

Приключения Реми (2018)





Экранизация повести французского классика Гектора Мало «Без семьи», несмотря на то что произведение это для детей, привлечет и взрослую публику. Фильм с первой минуты затянет зрителя в историю жизни 10-летнего сироты Реми, который по воле случая оказался в компании бродячего музыканта, дрессированной собаки и обезьянки.

«Приключения Реми» — кино, которое даст повод задуматься о нашем месте в этом мире, дружеской поддержке, понимании, взаимопомощи. А потрясающие виды и аутентичная атмосфера Франции XIX века не оставят равнодушным никого.

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Поллианна (2003)





11-летняя Поллианна рано потеряла родителей и переехала жить к ворчливой тетушке Полли. Привыкшая к любви девочка попала в мир строгих правил и запретов, что не убавило в ней оптимизма. Все благодаря простой игре, которой научил ее отец: нужно всего лишь находить повод для радости в любой ситуации.

Каждый увидит в этом фильме что-то свое: и способ, как не опускать руки в сложных ситуациях, и простую истину, что без любви в этом мире не прожить, и просто красивое отвлекающее зрелище.

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

Я сражаюсь с великанами (2017)





История замкнутой 12-летней Барбары, которую обижают сверстники. Несмотря ни на что, девочка, вооружившись молотом, каждый день защищает мир от таинственных великанов, которых никто из окружающих больше не видит. Большим плюсом ленты является ее метафоричность: до самого конца непонятно, настоящие ли это монстры или все происходящее лишь фантазия Барбары.

Фильм подходит как взрослым, так и детям. Он умный, в меру фэнтезийный и меланхоличный, с хорошими спецэффектами, при этом гораздо более правдивый, чем большинство подобных кинолент.