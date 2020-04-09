|
МИД прокомментировал решение ЕС о выделении Беларуси средств для борьбы с коронавирусом
09.04.2020 15:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРечь идет о целевой финансовой помощи странам "Восточного партнерства", куда входит и Беларусь. Как пояснил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, "логично, что в текущей ситуации мы обратились с просьбой о допсредствах специально для финансирования наиболее срочных закупок для наших медицинских учреждений, а также в целях минимизации прогнозируемых негативных экономических последствий глобального "коронакризиса". Напомним, ранее Еврокомиссия заявила о возможной поддержке Беларуси в размере 60 миллионов евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет о целевой финансовой помощи странам "Восточного партнерства", куда входит и Беларусь. Как пояснил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, "логично, что в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)