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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД прокомментировал решение ЕС о выделении Беларуси средств для борьбы с коронавирусом Речь идет о целевой финансовой помощи странам "Восточного партнерства", куда входит и Беларусь. Как пояснил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, "логично, что в...

Речь идет о целевой финансовой помощи странам "Восточного партнерства", куда входит и Беларусь. Как пояснил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, "логично, что в текущей ситуации мы обратились с просьбой о допсредствах специально для финансирования наиболее срочных закупок для наших медицинских учреждений, а также в целях минимизации прогнозируемых негативных экономических последствий глобального "коронакризиса". Напомним, ранее Еврокомиссия заявила о возможной поддержке Беларуси в размере 60 миллионов евро.