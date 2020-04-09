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На строящемся костеле Святого Антония в Могилеве установили шпиль

09.04.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На строящемся костеле Святого Антония в Могилеве (в парке на пересечении улицы Островского и проспекта Шмидта) установили шпиль — высота башни с крестом составила 45 метров. Об этом Mogilevnews.by рассказал отец Виталий прихода Святого Антония.


С сайта mogilevnews.by

По его словам, установка шпиля символизирует завершающий этап строительства храма. Предстоит еще внутренняя отделка здания и благоустройство прилегающей территории, которая ведется параллельно: уже установлен забор по всему периметру объекта, высажены хвойные деревья и кустарники.

На первом этаже костела планируют разместить зал для встреч прихожан, там же проводится Воскресная школа. Когда костел будет достроен полностью, в этом зале планируют создать центр католической жизни Могилевщины, где будет работать столовая для малоимущих, в том числе детей из неблагополучных семей, школа и библиотека.

Отец Виталий также отметил, что пока назвать точную дату завершения строительства храма невозможно, так как строится он на пожертвования прихожан. Стройка началось 12 лет назад. Проект храма, который сможет вместить до 400 человек, разработал архитектор Сергей Воронец. Будущий костел современной архитектуры с чертами неоготики возводится из кирпича и имеет в плане вид креста размером 62 на 45 метров.

Храм, покровителем которого являлся Святой Антоний, в Могилеве уже был. Находился он на излучине Днепра — недалеко от современного городского пляжа. Костел построили в 1687 году, а в 50-е годы прошлого века взорвали.

 
Теги: Могилев
 
 
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Пока назвать точную дату завершения строительства храма невозможно, так как строится он на пожертвования прихожан. Стройка началось 12 лет назад.
 
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Полесская правда
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