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Прогноз погоды на 10 апреля
09.04.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду ночью будет определять малоактивный атмосферный фронт, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления и неустойчивой воздушной массы. 10 апреля (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Погоду ночью будет определять малоактивный атмосферный фронт, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления и неустойчивой воздушной массы. 10...
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