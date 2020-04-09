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23 миллиона деревьев высадили за Неделю леса

09.04.2020 16:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Министерстве лесного хозяйства подвели итоги республиканского зеленого марафона. Плюс  23 миллиона новых деревьев  высадили за Неделю леса. В акции приняли участие более  42 тысяч человек. В центральном регионе можно высадить свое персональное или семейное дерево также  в ближайшее время. Для этого необходимо обратиться в любой лесхоз. Кроме того, можно внести свой вклад и в благоустройство территорий около памятников и мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В Минской области таких мест  113.

Также уже завершено озеленение второй кольцевой. Работу на МКАД-2 провели лесхозы Минской области.  Вдоль откосов высажены декоративные растения. В ближайшее время специалисты проверят, как они перезимовали. В случае необходимости  подсадят новые зеленые растения.

 
 
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В Министерстве лесного хозяйства подвели итоги республиканского зеленого марафона. Плюс  23 миллиона новых деревьев  высадили за Неделю леса. В акции приняли...
 
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