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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 23 миллиона деревьев высадили за Неделю леса В Министерстве лесного хозяйства подвели итоги республиканского зеленого марафона. Плюс 23 миллиона новых деревьев высадили за Неделю леса. В акции приняли...

В Министерстве лесного хозяйства подвели итоги республиканского зеленого марафона. Плюс 23 миллиона новых деревьев высадили за Неделю леса. В акции приняли участие более 42 тысяч человек. В центральном регионе можно высадить свое персональное или семейное дерево также в ближайшее время. Для этого необходимо обратиться в любой лесхоз. Кроме того, можно внести свой вклад и в благоустройство территорий около памятников и мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В Минской области таких мест 113.Также уже завершено озеленение второй кольцевой. Работу на МКАД-2 провели лесхозы Минской области. Вдоль откосов высажены декоративные растения. В ближайшее время специалисты проверят, как они перезимовали. В случае необходимости подсадят новые зеленые растения.