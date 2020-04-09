В Гродно подросток сфотографировал чужую карточку - и за чужие деньги покупал игры в интернете

Источник материала: Tut.by

В Гродно 14-летний подросток сфотографировал чужую карту и купил в интернет-магазине несколько компьютерных игр, потратив на это чуть больше 36 долларов. В отношении юного хакера возбуждено уголовное дело, сообщает милиция региона.



Фото: скрин с видео

В конце марта 20-летняя студентка снимала деньги в одном из банкоматов города и забыла достать из него карточку. Ее девушке вернули очевидцы, однако со счета вдруг начала списываться валюта. Студентка обратилась в милицию.

— По записям с камер видеонаблюдения было видно, что чужую вещь не трогал ни один из клиентов, пока к банкомату не подошел подозреваемый со своей бабушкой. Он сфотографировал карточку с двух сторон, однако по настоянию родственницы положил ее на прежнее место. В дальнейшем реквизиты были использованы при совершении преступления, — рассказали в Ленинском РОВД Гродно.

Воспользовавшись данными, парень купил в одном из интернет-магазинов несколько компьютерных игр, потратив чуть больше 36 долларов. Сумма могла оказаться большей, если бы в ситуацию не вмешались милиционеры.

Возбудили уголовное дело по факту хищения путем использования компьютерной техники. Парня, похоже, ждет суд.

Ранее к уголовной ответственности подросток не привлекался.