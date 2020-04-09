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Молодежь Минской области проводит мероприятия в режиме онлайн

09.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На интернет-портале «Молодежь Минщины» выходят актуальные новости, полезные советы и развлекательные странички.

В социальной сети «Вконтакте» состоялся областной интернет-конкурс “Лидер онлайн”.

На всех интернет-площадках размещена информация, пропагандирующая здоровый образ жизни.

В рамках проекта #клевыеканикулы молодежь размещает на своих страничках в социальных сетях фотоотчеты с выполненными заданиями согласно условиям проекта.

Также молодежь Минской области участвует в различных интернет-конкурсах. Так, в Пуховичском районе проходит фотоконкурс «Улыбка БРСМ». В Червенском – онлайн-конкурс рисунков. Для жителей Жодино в социальных сетях ведется рубрика «Просто останься дома».

Во многих районах интересом молодежи пользуются прямые эфиры и встречи в режиме онлайн с яркими и творческими личностями.

Кроме того, Минщина присоединилась к челленджу #спасибомедикам.

С 20 марта 2020 года на территории области активно работают молодежные информационные линии для оказания помощи пожилым гражданам старше 65 лет.

https://uomoik.gov.by

 
 
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Все больше мероприятий различных тематик в Минской области проводятся в виртуальном пространстве.
 
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