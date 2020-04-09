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Томограф с мультфильмами появился в Бресте

09.04.2020 15:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В детской больнице Бреста появился томограф, на котором показывают мультфильмы. Для юных пациентов куплено суперскоростное оборудование - вместе с подготовкой обследование занимает всего семь минут. Компьютерный сканер позволяет увидеть работу всех внутренних органов. Раньше на такие исследования детей отправляли в столицу. А чтобы малыши меньше боялись, на томографе есть монитор, по которому идут цветные мультфильмы. Специально для нового оборудования построили новое помещение. Стоимость проекта - почти полтора миллиона рублей. Деньги выделили из республиканского бюджета.

Елена Присмыцкая, завотделением Брестской детской областной больницы: "Аппарат имеет такую программу,  которая позволяет проводить низкодозовую компьютерную томографию, что очень важно для пациентов. А также  его высокая пропускная способность позволяет очень быстро обслужить маленького пациента".

У Брестской детской больницы появится новый корпус 

В детской областной больнице лечат пациентов со всей области. В стационаре находятся 400 человек, в то время как учреждение рассчитано на 270 мест. Чтобы сделать условия более комфортными, к больнице пристраивают новый корпус. Его откроют в следующем году.

 
Теги: Брест
 
 
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В детской больнице Бреста появился томограф, на котором показывают мультфильмы. Для юных пациентов куплено суперскоростное оборудование - вместе с подготовкой...
 
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