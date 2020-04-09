40 % родителей просят не продлевать каникулы в школах

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











По поводу карантина в школах единого мнения нет. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА .





С одной стороны, дети не входят в группу риска, с другой – идут дискуссии, насколько они могут быть переносчиками COVID-19.

Министр констатировал, что родителям зачастую просто некуда девать детей. Многие отвезли их пожилым родственникам, что медики делать категорически не рекомендуют. Кто-то берет отпуск за свой счет, пытается оформить больничный. “По опросам, 40% родителей просят не продлевать каникулы”, – отметил Владимир Караник.

Он добавил, что группа экспертов Минздрава и Минобразования анализирует эпидобстановку, заболеваемость детей и взрослых, изучает общественное мнение, чтобы выдать рекомендации о дальнейших действиях.

БелТА.