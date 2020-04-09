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Сотрудники РУП «Белоруснефть – Минскоблнефтепродукт» привезли для борисовских медиков продукцию собственного производства

09.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Сегодня, 9 апреля, представители РУП «Белоруснефть – Минскоблнефтепродукт» во главе с директором Анатолием Коротким для сотрудников УЗ «Борисовская больница №2», в состав которой входит и Борисовская инфекционная больница, безвозмездно доставили свежую продукцию собственного производства семи наименований – чебуреки, смажни, блинчики с разной начинкой, мучные сладости, несколько видов десерта, печенье. Таким образом в это непростое время компания постаралась выразить огромную благодарность за труд врачам, среднему и младшему медперсоналу.

– Предложение помочь медикам, которые сегодня оказались в серьезной ситуации, было обсуждено в нашем трудовом коллективе, и единогласно было решено доставить в Борисовскую больницу №2 продукцию собственного производства, изготовленную накануне ночью. Пусть эта лепта небольшая, но, согласитесь, что уделить внимание – тоже помощь, тоже забота – сказал Анатолий Иванович журналистам республиканских и местных СМИ.

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины СОРОКО

 
 
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