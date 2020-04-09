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Озеленение МКАД-2 завершено
09.04.2020 17:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ посадке участвовали 19 лесхозов Минской области. Сейчас они завершили озеленение откосов дороги. Всего высажено более 100 тыс. кустарников.
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В посадке участвовали 19 лесхозов Минской области. Сейчас они завершили озеленение откосов дороги. Всего высажено более 100 тыс. кустарников. Подписывайтесь на...
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