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Позаботиться в первую очередь о пожилых людях и ограничить контакты. Комментарий пульмонолога

09.04.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проблемы с сердечно-сосудистой системой, легкими, а также другие хронические недуги являются отягощающими факторами при любом респираторном заболевании, обращают внимание медики. Сегодня важно доверять информации от профессиональных компетентных источников. 
У нас есть комментарий пульмонолога, заведующей отделением 6-й клинической больницы Минска. Сейчас клиника специализируется как раз на лечении пациентов с COVID-19 и контактов первого уровня. 

Мария Журович, заведующий пульмонологическим отделением №2 6-й городской клинической больницы Минска (видео).

Как подчеркивают медики, очень многое зависит от состояния здоровья человека, его иммунитета и образа жизни. Здесь важно не спекулировать информацией, а анализировать реальную медицинскую карту каждого человека, его анамнез.

Позаботиться в первую очередь о пожилых людях и ограничить контакты. Комментарий пульмонолога


Доверять компетентным источникам

Врачи призывают позаботиться о себе и в первую очередь - о пожилых людях. При возможности ограничить контакты с ними. И неукоснительно выполнять рекомендации медиков - дома, в семье, на работе, в общественных местах.

 
Теги: Минск
 
 
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Проблемы с сердечно-сосудистой системой, легкими, а также другие хронические недуги являются отягощающими факторами при любом респираторном заболевании,...
 
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