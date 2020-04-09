Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Белая Русь" передала 1-й Могилевской больнице партию хирургических костюмов Первую партию наборов хирургических костюмов передали сегодня активисты "Белой Руси" персоналу 1-й Могилевской больницы. На пошив одежды направлена часть средств...

Первую партию наборов хирургических костюмов передали сегодня активисты "Белой Руси" персоналу 1-й Могилевской больницы. На пошив одежды направлена часть средств от взносов участников республиканского движения. Это не одноразовая благотворительная акция. В общей сложности на закупку одежды планируется собрать почти 7 тысяч рублей.