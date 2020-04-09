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"Белая Русь" передала 1-й Могилевской больнице партию хирургических костюмов
09.04.2020 17:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервую партию наборов хирургических костюмов передали сегодня активисты "Белой Руси" персоналу 1-й Могилевской больницы. На пошив одежды направлена часть средств от взносов участников республиканского движения. Это не одноразовая благотворительная акция. В общей сложности на закупку одежды планируется собрать почти 7 тысяч рублей.
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Первую партию наборов хирургических костюмов передали сегодня активисты "Белой Руси" персоналу 1-й Могилевской больницы. На пошив одежды направлена часть средств...
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