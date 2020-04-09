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Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля - начале мая

09.04.2020 17:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля - начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил глава Минздрава Владимир Караник. Главная задача - не допустить перегрузки системы здравоохранения и избежать лавинообразного роста заболеваемости. На особом контроле  забота о медиках. 

Врачи из групп риска, работающие с инфицированными COVID-19, получат дополнительные надбавки

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "На сегодняшний момент все необходимое, исходя из ситуации, делается. Ежемесячно на надбавки, которые введены еще в феврале, дополнительно выделяется порядка 12 миллионов рублей. Т.е. это в среднем надбавка 600 рублей. У медсестер она меньше, у врачей - больше. Сейчас решается вопрос об увеличении этих надбавок. О 25 рублях речь даже не шла. От 0,5 до 1,5 оклада ежемесячно тем, кто контактирует с этими пациентами". 

 
 
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Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля - начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил глава Минздрава Владимир Караник. Главная задача - не...
 
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