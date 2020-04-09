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Жители Пинска и района приняли активное участие в «Неделе леса-2020»

09.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Жители Пинска и района приняли активное участие в «Неделе леса-2020»

Учащиеся Пинского государственного лицея сельхозпроизводства – постоянные участники акции «Неделя леса».

Хорошая память останется после нас! Так считают участники республиканской акции «Неделя леса-2020», которая проходила в Беларуси с 28 марта по 4 апреля в 13-й раз.

В Пинском лесхозе для мероприятий добровольной акции было подготовлено 40 объектов. Причем это не только делянки для посадки новых лесов. В ходе «Недели леса» проводилась уборка гослесфонда от мусора и благоустраивались места захоронений погибших в Великой Отечественной войне и обелиски.

– Всего было убрано 10 кубометров мусора, также вдоль дорог и знаковых мест убрано 26,4 кубических метра сухостойной и ветровальной древесины, – рассказал заместитель директора по идеологической работе Пинского лесхоза Александр Селивон. – Благоустроено 8 знаковых мест.


Жители Пинска и района приняли активное участие в «Неделе леса-2020»

Из маленьких саженцев вырастут большие деревья. В этом уверены учащийся лицея Илья Дрябик и старший мастер Сергей Сакович.

За время проведения добровольной акции в Пинском лесхозе были созданы леса на площади 27,9 гектара, высажена 131 тысяча деревьев, в основном сосна и береза. Также были созданы памятные аллеи в честь 75-летия Победы: одна – в Сошно участниками школьного лесничества, вторая – в Ивановском районе, в месте расположения в годы войны штаба партизанского отряда.

– Для участия в акции откликнулись многие жители нашего района и города, некоторые даже приходили семьями, с детьми, – рассказал заместитель директора по идеологической работе Пинского лесхоза Александр Селивон. – Кроме того, у нас есть постоянные участники, которые ежегодно создают новые леса и убирают территорию гослесфонда. Это, к примеру, сотрудники Пинских тепловых сетей, погранотряда, ПУ «Пинскгаз», общественных организаций, в частности, БРСМ и другие. Изъявили желание поучаствовать в акции сотрудники отдела идеологической работы горисполкома, учебные заведения города – СШ № 2 и № 10 и другие. Всего в «Неделе леса-2020» приняло участие 650 человек.


Жители Пинска и района приняли активное участие в «Неделе леса-2020»
Постоянными и очень активными участниками акции «Неделя леса» являются учащиеся Пинского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства. Ребята уже не первый год занимаются посадкой леса. 1 апреля, 20 человек – учащиеся группы № 1 механизаторов во главе с заместителем директора по учебно-воспитательной работе Еленой Булчинской и старшим мастером Сергеем Саковичем работали в микрорайоне Красичин, на территории Молотковичского лесничества Пинского лесхоза. Участок, где в прошлом году деревья были подвержены усыханию от короеда, расчистили, и в нынешнем году ребята сажали здесь саженцы сосны и березы.

– Как известно, «Неделя леса-2020» посвящена 75-летию Великой Победы и Году малой родины, – отмечает Елена Булчинская. – А у нас есть еще одна дата – 80-летие профтехобразования. Ей мы тоже посвящаем эту акцию, тем более что ребята всегда с большим желанием и удовольствием участвуют в посадке леса. Им это очень нравится, говорят, что хорошая память останется после них.

Как рассказал Александр Селивон, в этом году вновь проводится конкурс среди учебных заведений на самый активный класс, самую активную школу. Победитель, как и положено, получит заслуженные подарки.

Инна УРБАНОВИЧ
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