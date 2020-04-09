﻿ «Славия» второй раз за 10 дней прибила дома БАТЭ: Альшевский опять оставил лидера в запасе, но проиграли не из-за этого. 21.by
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«Славия» второй раз за 10 дней прибила дома БАТЭ: Альшевский опять оставил лидера в запасе, но проиграли не из-за этого

09.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Щербицкий сыграл впервые за 10 месяцев и оставил БАТЭ шансы на финал

Вратарь БАТЭ вне игры был почти год. 1 июня 2019-го он помог команде добиться сухой победы в «Гомеле» (2:0) после чего надолго выпал из-за травмы. Пришлось делать операцию и долго восстанавливаться. К началу сезона Денис Щербицкий был готов играть, но выход на поле постоянно откладывался. То недомогание, то небольшое повреждение. В итоге возвращение состоялось в Мозыре. Вне игры Денис находился 312 дней.

Несмотря на простой, голкипер провел хороший матч: уверенно действовал на выходах и выручал команду при ударах. И в голе не виноват.

Во многом благодаря Щербицкому БАТЭ проиграл минимально. На 18-й минуте он ликвидировал выход Никиты Мельникова один на один, на 24-й потащил удар Андрея Чухлея с линии штрафной после классного прохода Глеба Шевченко, а в добавленное время вытянул из девятки мяч от Игоря Кострова, оставив «желто-синих» в игре.

«Славия» второй раз за 10 дней прибила дома БАТЭ: Альшевский опять оставил лидера в запасе, но проиграли не из-за этого

Альшевский снова смело оставил лидера на лавке

Четыре дня назад Кирилл Альшевский удивил составом на игру против «Руха». В стартовые 11 не попал капитан команды Игорь Стасевич. Тренер объяснил это тем, что хавбек должен был усилить игру после перерыва. В Мозыре тренер снова решился на такой шаг (видимо, по этой же причине) и оставил на лавке другого лидера Павла Нехайчика. Полузащитник вышел на поле на 65-й минуте, первым же касанием заработав угловой. Да и вообще играл 33 номер БАТЭ очень активно – лез в борьбу и выигрывал ее. Правда, длилось это не очень долго. Спустя десяток минут футболист сник.

Вообще замены Альшевского не сыграли. Боян Дубайич, сменивший Максима Скавыша на последнюю десятиминутку, вместо активности в атаке запомнился только тем, что мяч попал ему в спину в центре поля. Эрвейн Мукам, который вышел вместо Евгения Яблонского, тоже активничал поначалу, а потом сбавил обороты. Хотя ход с выходом француза в центр поля, а не на фланг, был интересный. Номинальный вингер занял место под нападающим, хорошо врывался в штрафную из глубины и даже имел неплохой момент. Мукам хорошо открылся под передачу в штрафной, но не попал в ворота.

Что касается Стасевича, то капитан БАТЭ привычно выдавал яркие перфомансы, но делал это эпизодично. То троих мозырян обведет, то классный заброс в штрафную сделает, то аккуратно подрежет мяч партнеру, то на несколько минут «спрячется». Правда, борисовчане в целом действовали очень слабо. И кроме капитана никто другой ничего не создавал. Первый удар в створ ворот хозяев «желто-синие» нанесли только на 31-й минуте. Стасевич нашел в штрафной Драгуна, который здорово сыграл на опережении – Барановский справился.

Кстати, виноват Стасевич и в пропущенном мячи. На 11-й минуте полузащитник, выходя из обороны, потерял мяч у своей штрафной. Мозырь наказал быстро – прострел Александра Котлярова и завершение Юрия Панти.

«Славия» в условиях кадрового дефицита сыграла почти идеально

Перед полуфиналом мозыряне имели небольшие кадровые проблемы. Во-первых, по условиям арендного соглашения с БАТЭ не могли играть защитник Владислав Малькевич, хавбек Максим Мякиш и нападающий Илья Василевич. Понятно, что никто из этой тройки пока не важный игрок «красно-черных», но для ротации пригодились бы. Во-вторых, не мог в полном объеме рассчитывать Михаил Мартинович на основного центрального защитника Юрия Недашковского. Россиянин, здорово сыгравший в чемпионатной встрече с БАТЭ, немного приболел и даже пропустил матч с брестским «Динамо». Сейчас Недашковский хоть и был в заявке, однако выход его на поле случился бы только в случае форс-мажора.

«Славия» играла почти образцово и демонстрировала хороший контратакующий футбол: быстрый выход из обороны за счет коротких и средних передач, активные фланги и заряженность на удар. Особенно здорово все работало в первом тайме, который хозяева выиграли 6:1 по ударам в створ ворот. Игроки БАТЭ не успевали за соперниками, проигрывали борьбу и были вынуждены фолить. Хороши были мозыряне и в прессинге мозыряне – спокойно начинать атаки госте не могли. Во втором тайме активность «красно-черных» чуть уменьшилась, но команда играла по счету, понимая, что в Кубке очень важно дома не пропустить. С обороной хозяева тоже справили на отлично, не позволив гостям создать у своих ворот что-то серьезное.

https://by.tribuna.com

 
Теги: Гомель
 
 
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Первый полуфинальный матч Кубка Беларуси в Мозыре завершился минимальной, но достаточно уверенной победой «Славии» над БАТЭ. И что важно в контексте ответной...
 
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