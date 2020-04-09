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Резидент ПВТ откроет доступ к премиум-пакету своей платформы всем желающим

09.04.2020 16:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси уже больше полугода работает концепция цифровой трансформации системы образования. Обычными инструментами учителей, школьников и родителей к 2025 году должны стать высокие технологии. Сегодня самый подходящий момент для их внедрения, когда обучение уходит в онлайн, в том числе из-за соображений безопасности. Свежий пример: резидент ПВТ откроет доступ к премиум-пакету своей платформы всем желающим до конца учебного года. 

Подробнее - Антон Малюта. О том, нужно ли отказываться от бумажного документооборота в образовании, все заинтересованные: от школ до министерства - говорят давно. Эффект экологический очевиден. Финансовый тоже: экономия бюджетных средств за счет минимизации числа бумажных носителей. Главное, чтобы переход в онлайн был безболезненным. А значит, предпочтение компании, у которой максимально удобная платформа. 


Платформа - это единая база из электронных дневников, журналов, расписания и учебников

Для каждой группы: учителей, школьников и родителей - свой удобный интерфейс. В результате - коммуникация между всеми участниками образовательного процесса. Кроме того, система собирает статистику успеваемости ребенка и делает прогноз результата за четверть. Ученик и сам может обозначить оценку, к которой будет стремиться.  


С системой работают уже более 1 200 школ по всей стране, большинство в регионах


Учреждение, которое захочет присоединиться, может зарегистрироваться за один клик. Базовый пакет бесплатный, премиум - где групповые чаты, да и та же аналитика - уже за деньги. Так было до апреля, с началом новой четверти - новые правила: свободный доступ до конца учебного года. И это социальная ответственность бизнеса в действии! Бизнеса, который уже дает ощутимые результаты для системы образования. Школы, которые используют платформу, делятся впечатляющей статистикой: повышение успеваемости на 15-20 % и снижение пропусков по неуважительной причине до 90 %. От этого и ученики, и учителя остаются только в выигрыше. 
 
 
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В Беларуси уже больше полугода работает концепция цифровой трансформации системы образования. Обычными инструментами учителей, школьников и родителей к 2025 году...
 
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