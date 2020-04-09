﻿ «Приятный» факт для «дизайнеров» нашего города. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Приятный» факт для «дизайнеров» нашего города

09.04.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

На них написано: «Мы не банк — у нас все проще». Действительно, ни один уважающий себя банк не станет размениваться на такую вандальную рекламу. А вот конторы, которые просят для оформления займа только паспорт, должны насторожить любого здравомыслящего человека. Судите сами: когда вы приходите в финансовое учреждение для оформления кредита, вы всегда готовы к тому, что эта процедура отнимет кое-какое время для оформления необходимых документов, проверки вашей кредитной истории и пр. И вы сознательно идете на это, ведь проценты по кредитам здесь прозрачны и заранее прописываются в договоре. А у подобных контор действительно все проще, вот только доверчивые граждане попадают в такой финансовый капкан, что врагу не пожелаешь. Да и как можно позиционировать себя надежным заемщиком, когда рекламируешь себя подобным образом?

Мы уже писали об этой проблеме, но забыли упомянуть «приятный» факт для тех, кто занимается подобным «украшением» нашего города. По оперативной информации так зарабатывают несовершеннолетние борисовчане. Они справедливо полагают, что ввиду возраста их не привлекут к ответственности. Но вынуждены вас огорчить: по данному факту РУВД проводит проверку, и к ответственности будут привлечены родители таких горе-работников. А это — штраф в 25 базовых величин. И не надо думать, что ты умнее и ловчее других. Старая мудрость гласит: «Сколько веревочке ни виться, а конец будет». Оно вам надо? Ведь рано или поздно «награда» найдет героя.

А пока сотрудникам бюро по благоустройству УП "Жилье" пришлось в оперативном порядке убирать алую «листву» со столбов, вместо того, чтобы делать город чище.

Евгений АЛПАТОВ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы когда-нибудь видели столбы, украшенные алыми объявлениями? А вот нам довелось увидеть подобное, ведь на днях, а точнее глубокой ночью, некие «дизайнеры от бога»...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сотрудники РУП «Белоруснефть – Минскоблнефтепродукт» привезли для борисовских медиков продукцию собственного производства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика