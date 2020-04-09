«Приятный» факт для «дизайнеров» нашего города

Источник материала: Единство

На них написано: «Мы не банк — у нас все проще». Действительно, ни один уважающий себя банк не станет размениваться на такую вандальную рекламу. А вот конторы, которые просят для оформления займа только паспорт, должны насторожить любого здравомыслящего человека. Судите сами: когда вы приходите в финансовое учреждение для оформления кредита, вы всегда готовы к тому, что эта процедура отнимет кое-какое время для оформления необходимых документов, проверки вашей кредитной истории и пр. И вы сознательно идете на это, ведь проценты по кредитам здесь прозрачны и заранее прописываются в договоре. А у подобных контор действительно все проще, вот только доверчивые граждане попадают в такой финансовый капкан, что врагу не пожелаешь. Да и как можно позиционировать себя надежным заемщиком, когда рекламируешь себя подобным образом?

Мы уже писали об этой проблеме, но забыли упомянуть «приятный» факт для тех, кто занимается подобным «украшением» нашего города. По оперативной информации так зарабатывают несовершеннолетние борисовчане. Они справедливо полагают, что ввиду возраста их не привлекут к ответственности. Но вынуждены вас огорчить: по данному факту РУВД проводит проверку, и к ответственности будут привлечены родители таких горе-работников. А это — штраф в 25 базовых величин. И не надо думать, что ты умнее и ловчее других. Старая мудрость гласит: «Сколько веревочке ни виться, а конец будет». Оно вам надо? Ведь рано или поздно «награда» найдет героя.

А пока сотрудникам бюро по благоустройству УП "Жилье" пришлось в оперативном порядке убирать алую «листву» со столбов, вместо того, чтобы делать город чище.

Евгений АЛПАТОВ