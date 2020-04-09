ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как безопасно зарядить телефон?

09.04.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Виртуальный взрыв  может стать реальным. По правилам безопасности, нельзя пользоваться устройством, которое находится на зарядке: ни разговаривать по нему, ни слушать музыку, ни сидеть в интернете. 

Владимир Лосев, старший эксперт ЦА Госкомитета судебных экспертиз: "В процессе зарядки происходит нагревание, а в процессе пользования может произойти еще и дополнительное нагревание, что может привести к пожароопасным последствиям".

Идея оставить телефон заряжаться на всю ночь не самая лучшая: гаджет полностью зарядится за несколько часов, но еще полночи будет находиться в сети. От этого в дальнейшем пострадает качество его работы. К тому же, аккумулятор может перегреться, а тогда и до беды недалеко. 

Владимир Лосев, старший эксперт ЦА Госкомитета судебных экспертиз: "При малейших скачках напряжения в электросети устройство может воспламениться".

Со временем аккумулятор в телефоне может  вздуться. Это опасно. Поэтому если ваш телефон быстро разряжается - проверьте его  в сервисном центре. 

А вот лежать в ванне с телефоном, который подключен к зарядному устройству, не стоит даже самому ловкому и  осторожному  взрослому. 

Алексей Хварастенко, инспектор филиала Госэнергонадзора по г. Минску и Минской области: "Вода является хорошим проводником электрической энергии. Попавшая в устройство вода может привести к электронному замыканию".

Кстати, подзарядить батарейку можно даже на улице. Например, на так называемых умных остановках.

А вот идти на такие хитрости, как потереть батарею в руках, постучать по ней, не стоит. Это может привести к разрушениям аккумулятора. Соблюдайте правила безопасности. Лучше уберечься, чем обжечься.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виртуальный взрыв  может стать реальным. По правилам безопасности, нельзя пользоваться устройством, которое находится на зарядке: ни разговаривать по нему, ни...
 
Новости дня
Новости общества
 
Позаботиться в первую очередь о пожилых людях и ограничить контакты. Комментарий пульмонолога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика