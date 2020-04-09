Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как безопасно зарядить телефон? Виртуальный взрыв может стать реальным. По правилам безопасности, нельзя пользоваться устройством, которое находится на зарядке: ни разговаривать по нему, ни...

Виртуальный взрыв может стать реальным. По правилам безопасности, нельзя пользоваться устройством, которое находится на зарядке: ни разговаривать по нему, ни слушать музыку, ни сидеть в интернете.Идея оставить телефон заряжаться на всю ночь не самая лучшая: гаджет полностью зарядится за несколько часов, но еще полночи будет находиться в сети. От этого в дальнейшем пострадает качество его работы. К тому же, аккумулятор может перегреться, а тогда и до беды недалеко.Со временем аккумулятор в телефоне может вздуться. Это опасно. Поэтому если ваш телефон быстро разряжается - проверьте его в сервисном центре.А вот лежать в ванне с телефоном, который подключен к зарядному устройству, не стоит даже самому ловкому и осторожному взрослому.Кстати, подзарядить батарейку можно даже на улице. Например, на так называемых умных остановках.А вот идти на такие хитрости, как потереть батарею в руках, постучать по ней, не стоит. Это может привести к разрушениям аккумулятора. Соблюдайте правила безопасности. Лучше уберечься, чем обжечься.