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Как безопасно зарядить телефон?
09.04.2020 20:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВиртуальный взрыв может стать реальным. По правилам безопасности, нельзя пользоваться устройством, которое находится на зарядке: ни разговаривать по нему, ни слушать музыку, ни сидеть в интернете.
Владимир Лосев, старший эксперт ЦА Госкомитета судебных экспертиз: "В процессе зарядки происходит нагревание, а в процессе пользования может произойти еще и дополнительное нагревание, что может привести к пожароопасным последствиям".
Идея оставить телефон заряжаться на всю ночь не самая лучшая: гаджет полностью зарядится за несколько часов, но еще полночи будет находиться в сети. От этого в дальнейшем пострадает качество его работы. К тому же, аккумулятор может перегреться, а тогда и до беды недалеко.
Владимир Лосев, старший эксперт ЦА Госкомитета судебных экспертиз: "При малейших скачках напряжения в электросети устройство может воспламениться".
Со временем аккумулятор в телефоне может вздуться. Это опасно. Поэтому если ваш телефон быстро разряжается - проверьте его в сервисном центре.
А вот лежать в ванне с телефоном, который подключен к зарядному устройству, не стоит даже самому ловкому и осторожному взрослому.
Алексей Хварастенко, инспектор филиала Госэнергонадзора по г. Минску и Минской области: "Вода является хорошим проводником электрической энергии. Попавшая в устройство вода может привести к электронному замыканию".
Кстати, подзарядить батарейку можно даже на улице. Например, на так называемых умных остановках.
А вот идти на такие хитрости, как потереть батарею в руках, постучать по ней, не стоит. Это может привести к разрушениям аккумулятора. Соблюдайте правила безопасности. Лучше уберечься, чем обжечься.
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Виртуальный взрыв может стать реальным. По правилам безопасности, нельзя пользоваться устройством, которое находится на зарядке: ни разговаривать по нему, ни...
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