Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы поддерживают и искренне благодарят врачей Все эти недели они работают в режиме нон-стоп. Для них исчезло понятие "смена", забыт отдых дома, спасение жизней в формате 24 на 7. Наши врачи. Мы можем только...

Все эти недели они работают в режиме нон-стоп. Для них исчезло понятие "смена", забыт отдых дома, спасение жизней в формате 24 на 7. Наши врачи. Мы можем только догадываться, как нелегко им в это непростое время. Но хочется сказать: белорусы поддерживают своих врачей. Независимо от возраста, статуса все мы искренне говорим спасибо каждому из вас