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Белорусы поддерживают и искренне благодарят врачей
09.04.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсе эти недели они работают в режиме нон-стоп. Для них исчезло понятие "смена", забыт отдых дома, спасение жизней в формате 24 на 7. Наши врачи. Мы можем только догадываться, как нелегко им в это непростое время. Но хочется сказать: белорусы поддерживают своих врачей. Независимо от возраста, статуса все мы искренне говорим спасибо каждому из вас (видео).
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Все эти недели они работают в режиме нон-стоп. Для них исчезло понятие "смена", забыт отдых дома, спасение жизней в формате 24 на 7. Наши врачи. Мы можем только...
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