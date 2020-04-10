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Погода в Бресте на 10 апреля

10.04.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 10 апреля, в Бресте облачно с прояснениями.

Утром в Бресте температура воздуха +5 °C. Ветер С — 4−6 м/с. Влажность составит 70%, давление — 768 мм рт. ст.

Днем температура воздуха +11 °C. Ветер СЗ — 4−6 м/с. Влажность составит 35%, давление — 769 мм рт. ст.

Вечером температура воздуха +7 °C. Ветер СЗ — 2−4 м/с. Влажность составит 75%, давление — 768 мм рт. ст.

Хорошего дня, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 10 апреля, в Бресте облачно с прояснениями
 
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