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Электронные билеты для общественного транспорта появились в Гродно

09.04.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Гродно сегодня присоединился к городам Беларуси, в которых можно купить билет на поездку в общественном транспорте с помощью QR-кода. В свою очередь контролеры получили новое приложение, при помощи которого смогут управлять возможностью покупки билетов в салоне автобуса с собственного смартфона. Все плюсы бесконтактной технологии - в репортаже Юрия Карнеловича.

Определить автобус, рассчитаться за поездку в котором можно при помощи смартфона, несложно. Внутри нанесены специальные QR-коды. Главное пассажиру скачать на телефон мобильное приложение "Оплати". 
Бесконтактная оплата проезда на общественном транспорте занимает всего несколько секунд. Для этого достаточно мобильный телефон навести на QR-код, отсканировать его, нажать "оплатить". Все, сейчас можно продолжать движение, не опасаясь контролеров. 

За виртуальной оплатой - виртуальный контроль

Такая система успешно действует уже в семи городах Беларуси. Уникальным для Гродно является другое приложение. Поскольку кондукторов в общественном транспорте здесь нет, следят за оплатой проезда контролеры. Для них и разработана отдельная система проверки билетов в электронном виде.

Мобильное приложение облегчает работу водителей общественного транспорта

Новая система оплаты позволит снизить нагрузку на водителя, к которому обращаются за талончиком пассажиры, и сократить количество  безбилетников. В Гродно весь общественный транспорт оснастят  QR-кодами уже к маю.
Но не стоит забывать, что "Оплати" - это часть экосистемы Белинвестбанка,  Воспользоваться сервисом может любой житель страны, независимо от того, в каком банке он обслуживается. Возможности сервиса гораздо шире, чем просто оплата проезда, с каждым днем они расширяются. Платежи, денежные переводы, создание групповых кошельков и возможность общения как в обычном мессенджере. А с недавних пор появилась функция снятия наличных в банкоматах без платежной карточки. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно сегодня присоединился к городам Беларуси, в которых можно купить билет на поездку в общественном транспорте с помощью QR-кода. В свою очередь контролеры...
 
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