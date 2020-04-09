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Электронные билеты для общественного транспорта появились в Гродно
09.04.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГродно сегодня присоединился к городам Беларуси, в которых можно купить билет на поездку в общественном транспорте с помощью QR-кода. В свою очередь контролеры получили новое приложение, при помощи которого смогут управлять возможностью покупки билетов в салоне автобуса с собственного смартфона. Все плюсы бесконтактной технологии - в репортаже Юрия Карнеловича.
Определить автобус, рассчитаться за поездку в котором можно при помощи смартфона, несложно. Внутри нанесены специальные QR-коды. Главное пассажиру скачать на телефон мобильное приложение "Оплати".
Бесконтактная оплата проезда на общественном транспорте занимает всего несколько секунд. Для этого достаточно мобильный телефон навести на QR-код, отсканировать его, нажать "оплатить". Все, сейчас можно продолжать движение, не опасаясь контролеров.
За виртуальной оплатой - виртуальный контрольТакая система успешно действует уже в семи городах Беларуси. Уникальным для Гродно является другое приложение. Поскольку кондукторов в общественном транспорте здесь нет, следят за оплатой проезда контролеры. Для них и разработана отдельная система проверки билетов в электронном виде.
Мобильное приложение облегчает работу водителей общественного транспортаНовая система оплаты позволит снизить нагрузку на водителя, к которому обращаются за талончиком пассажиры, и сократить количество безбилетников. В Гродно весь общественный транспорт оснастят QR-кодами уже к маю.
Но не стоит забывать, что "Оплати" - это часть экосистемы Белинвестбанка, Воспользоваться сервисом может любой житель страны, независимо от того, в каком банке он обслуживается. Возможности сервиса гораздо шире, чем просто оплата проезда, с каждым днем они расширяются. Платежи, денежные переводы, создание групповых кошельков и возможность общения как в обычном мессенджере. А с недавних пор появилась функция снятия наличных в банкоматах без платежной карточки.
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Гродно сегодня присоединился к городам Беларуси, в которых можно купить билет на поездку в общественном транспорте с помощью QR-кода. В свою очередь контролеры...
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