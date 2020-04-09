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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси будет создана национальная система медиаизмерений Национальная система медиаизмерений создается в Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент. Под медиаизмерениями понимается систематический сбор,...

Национальная система медиаизмерений создается в Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент. Под медиаизмерениями понимается систематический сбор, анализ, хранение и распространение данных о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории теле- и радиовещательных средств массовой информации. Полномочия медиаизмерителя будет регулировать Министерство информации. Создание национальной системы будет способствовать развитию рынка рекламы в Беларуси.