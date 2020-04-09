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Сотрудники компании "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" доставили медикам 2-й Борисовской больницы вкусный обед
09.04.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК флешмобу добра сегодня присоединилась и компания "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт". Ее сотрудники лично прибыли ко 2-й Борисовской больнице, чтобы доставить медикам вкусный обед. 7 различных блюд (блинчики, десерты и чебуреки) приготовлены на собственной кухне компании.
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Сотрудники компании "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" доставили медикам 2-й Борисовской больницы вкусный обед
К флешмобу добра сегодня присоединилась и компания "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт". Ее сотрудники лично прибыли ко 2-й Борисовской больнице, чтобы доставить...
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