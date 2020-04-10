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11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

10.04.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Новый порядок на территории Беларуси насаждался через геноцид и массовый террор. За малейшие нарушения — расстрел. За время гитлеровской оккупации на принудительные работы в Германию было вывезено почти 400.000 жителей Беларуси. Около половины из них погибли в неволе. На территории Беларуси нацисты создали около 250 лагерей советских военнопленных и 350 лагерей, тюрем, других мест принудительного содержания гражданского населения. Массово совершалось убийство еврейского населения и евреев, депортированных из Западной Европы. По количеству жертв (206.500 человек) лагерь смерти Тростенец считается одним из крупнейших в Европе. В марте 1944 года в лагеря смерти, организованные нацистами возле населенных пунктов Озаричи, Подосинник и Дерть, было согнано около 50.000 стариков, детей, женщин, инвалидов, людей, больных тифом. До освобождения 65-й армией 1-го Белорусского фронта 18 — 19 марта 1944 года здесь погибло от 9 до 13 тысяч человек (некоторые исследователи даже называют цифру 20 тысяч жертв). В материалах Нюрнбергского процесса назывались цифры освобожденных: детей до 13 лет — 15 960 человек, нетрудоспособных женщин — 13 072 и стариков — 4 448.


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11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании узников
 
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