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Скачущая температура и ожидание первой грозы. Погода в Могилеве в выходные

10.04.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погода в эти выходные в Могилеве будет капризной — со скачками температуры и внезапными порывами ветра. По прогнозу, на следующей неделе она будет такой же. А еще может принести первую грозу — в апреле! Хотя нас, похоже, в 2020-м уже мало что удивит.


Фото: Ольга Буракова

Сегодня, 10 апреля, будет облачно с прояснениями, до +9 °С. В первой половине дня — порывистый ветер.

В субботу похолодает — будет до максимум +6 °С. А в ночь на воскресенье и вовсе ожидаются заморозки. Будет по-прежнему облачно с прояснениями и ветрено, причем порывы ветра усилятся до 16 м/с.

В воскресенье, 12 апреля, погода станет более комфортной и теплой: +3…+9 °С, ветер утихнет, будет преимущественно солнечно.

А вот понедельник может принести сюрприз в виде грозы. При этом заметно потеплеет — до +14 °С, вернется сильный порывистый ветер, будет переменная облачность.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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На следующей неделе погода тоже будет немного капризной.
 
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