|
Около 300 тысяч белорусов забронировали туры и ждут стабилизации ситуации
10.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТурбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации. Услугами раннего бронирования воспользовались уже около 300 тысяч белорусов. Средний чек предоплаты - 600 долларов. Представители отрасли просят переносить, а не отменять туры - большое количество отказов может негативно повлиять на рынок, который и так сегодня испытывает большие трудности. Чтобы стабилизировать ситуацию, Минспорта подготовило пакет мер, который уже направлен в правительство.
Важно отметить: турорганизации готовы исполнить договорные и финансовые обязательства перед потребителями в полном объеме, но для этого потребуется некоторое время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации. Услугами раннего бронирования воспользовались уже около 300 тысяч белорусов. Средний чек...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)