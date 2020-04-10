Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 300 тысяч белорусов забронировали туры и ждут стабилизации ситуации Турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации. Услугами раннего бронирования воспользовались уже около 300 тысяч белорусов. Средний чек...

Турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации. Услугами раннего бронирования воспользовались уже около 300 тысяч белорусов. Средний чек предоплаты - 600 долларов. Представители отрасли просят переносить, а не отменять туры - большое количество отказов может негативно повлиять на рынок, который и так сегодня испытывает большие трудности. Чтобы стабилизировать ситуацию, Минспорта подготовило пакет мер, который уже направлен в правительство.Важно отметить: турорганизации готовы исполнить договорные и финансовые обязательства перед потребителями в полном объеме, но для этого потребуется некоторое время.