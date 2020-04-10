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Около 300 тысяч белорусов забронировали туры и ждут стабилизации ситуации

10.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации. Услугами раннего бронирования воспользовались уже около 300 тысяч белорусов. Средний чек предоплаты - 600 долларов. Представители отрасли просят переносить, а не отменять туры - большое количество отказов может негативно повлиять на рынок, который и так сегодня испытывает большие трудности. Чтобы стабилизировать ситуацию, Минспорта подготовило пакет мер, который уже направлен в правительство.

Важно отметить: турорганизации готовы исполнить договорные и финансовые обязательства перед потребителями в полном объеме, но для этого потребуется некоторое время.

 
 
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Турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации. Услугами раннего бронирования воспользовались уже около 300 тысяч белорусов. Средний чек...
 
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