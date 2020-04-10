10 неоспоримых фактов о военной службе по контракту

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В настоящее время в наших Вооруженных Силах проходит службу более семи тысяч сержантов и солдат по контракту, в том числе более шести с половиной тысяч — на соответствующих должностях. Это весомая доля личного состава белорусской армии. И с каждым годом армия становится все более профессиональной. Чем привлекает граждан военная служба по контракту?





На отечественном рынке труда Вооруженные Силы — неизменно стабильный остров. На военную службу по контракту принимают не только мужчин, но и женщин, которых в армии более двух тысяч. Контрактники, будем их так называть, служат во всех видах и родах войск. Наибольшее их число в ВВС и войсках ПВО — 29 %. На втором месте сухопутные войска — 24 %. Далее расположились специальные войска — 20 %, а замыкают наш топ силы специальных операций Вооруженных Сил, в которых служат 12 % контрактников.

Бытует мнение, что на контракт идут служить люди, которые не имеют образования, не нашли себя «на гражданке». Это заблуждение: среди контрактников образовательный уровень весьма высок: 39 % сержантов и солдат имеют среднее специальное образование, 31 % — профессионально-техническое. Каждый седьмой контрактник окончил высшее учебное заведение.

Этому есть объяснение: на вооружение нашей армии поступают все более современные, сложные комплексы вооружения и техники, требующие глубоких знаний и навыков. Без квалифицированных специалистов они будут мертвы. Наиболее популярны среди контрактников должности младших командиров и должности в боевых подразделениях. Женщин привлекают должности специалистов связи, медицинского профиля и штабных работников.

Причина роста популярности военной службы по контракту — в высоком общественном статусе, солидном социальном пакете, перспективах сделать успешную карьеру. Мы собрали десять основных фактов, оказывающих решающую роль при выборе гражданином военной службы по контракту в качестве престижной профессии.

Факт первый

Достойная заработная плата, конкурентная на отечественном рынке труда.

Практически любой сайт трудовых вакансий выдаст нам такие размеры зарплат рабочих специальностей: грузчик, охранник — от 600 рублей; столяр, электромонтер — от 700 рублей; водитель, экспедитор, слесарь — от 800 рублей. До средней зарплаты по республике они явно недотягивают. Но при этом и высшего образования эти специальности не требуют.

Каков же размер оплаты труда контрактника?

Ежемесячная заработная плата военнослужащего называется денежным довольствием. Оно состоит из нескольких компонентов: должностного оклада, оклада по воинскому званию, прогрессивной надбавки за выслугу лет, премии, надбавок за особые условия службы (связанных с большой физической и психологической нагрузкой, эксплуатацией боевых машин, выполнением специальных задач), а также единовременного денежного вознаграждения. Сюда же приплюсовываются надбавки, зависящие от классной квалификации военнослужащего, допуска его к государственным секретам. Если же по должности военнослужащий использует иностранный язык, то за это тоже доплачивают. И, наконец, за отличие по службе военнослужащий может получать дополнительную премию.

В ходе учений, полевых выходов и других мероприятий боевой подготовки, проводимых в отрыве от места постоянной дислокации, военнослужащим выплачиваются так называемые полевые деньги.

Вместе с тем военнослужащим компенсируются командировочные расходы по действующим в стране расценкам.

И это не все. Ежегодно военнослужащим выплачивается единовременное пособие на оздоровление в размере двух окладов денежного содержания (должностной оклад плюс оклад по воинскому званию), а также материальная помощь в размере 0,3 оклада денежного содержания в связи с непредвиденными материальными затруднениями.

Перейдем к простой арифметике.

Возьмем для примера две распространенные воинские должности: водителя грузового автомобиля и его начальника — командира отделения. Пусть оба прослужили только один месяц. Всего за первый месяц службы водителю начислят 825 рублей, а командиру отделения — 870. Ежегодная выплата на оздоровление и материальная помощь составят: для водителя — 962 рубля, для командира отделения — 1038. Представив эти деньги в помесячном исчислении, получим начисленное среднемесячное денежное довольствие водителя уже в сумме 900 рублей, командира отделения — почти 960 рублей. А старшине роты с выслугой более 10 лет начисляют в месяц без малого 1130 рублей.

Но и это еще не предел. Указом Президента Республики Беларусь от 17 августа 2015 года № 355 «О мерах стимулирования военнослужащих и сотрудников военизированных организаций» установлено, что военнослужащим, прослужившим не менее пяти календарных лет, выплачивается единовременное денежное вознаграждение при заключении второго (последующих) контракта либо продлении контракта на новый срок. Для заключивших (продливших) контракт от трех до пяти лет — 10 базовых окладов, для заключивших контракт на пять и более лет — 35 базовых окладов.

С 1 февраля 2020 года действующий базовый оклад военнослужащего составляет 220 рублей. 10 таких окладов — это 2200 рублей, а 35 — целых 7700 рублей. Это внушительная сумма. Упрощенно: водитель, прослуживший пять лет и продливший контракт еще на пять лет, будет иметь на протяжении этого времени среднемесячное денежное довольствие почти в 1040 рублей. И это без надбавки за выслугу лет. Можно взглянуть на эти деньги и с другой точки зрения. Получив разово почти восемь тысяч рублей, впору всерьез задуматься о жилищном строительстве, приобретении автомобиля, оплате учебы и других жизненных благах.

И, наконец, в случае возникновения чрезвычайных семейных и других обстоятельств военнослужащий один на один с проблемой не останется. Он может рассчитывать на материальную помощь, размер которой будет определен, исходя из реальных потребностей.

Факт второй

Строительство жилья, денежная компенсация за аренду квартиры.

Наличие жилья — важнейший фактор стабильного морально-психологического состояния военнослужащего. Заметьте: контрактники в казармах не живут.

Не обеспеченные собственным жильем военнослужащие принимаются на учет нуждающихся жилищными комиссиями воинских частей. По достижении пяти и более лет выслуги они имеют право на льготный кредит для строительства жилья.

Военнослужащим и их семьям в соединениях и воинских частях предоставляется благоустроенное общежитие либо возможность арендовать жилье. Если контрактник снимает квартиру, ему положена денежная компенсация. Размер компенсации за наем помещений дифференцированный и зависит от статуса населенного пункта. Так, в районном центре контрактнику будет компенсировано 78 рублей, в областном центре — 116 рублей, а в столице — 194. При этом семейным военнослужащим выплачивается на каждого члена семьи дополнительно 19,38 или 60 рублей компенсации соответственно статусу города или поселка.

Вновь обратимся к арифметике. К примеру, съемная однокомнатная квартира в Бресте для молодой семьи контрактника из трех человек «потянет» примерно 300 рублей в месяц. Из этой суммы военное ведомство компенсирует более половины — 192 рубля. Своими деньгами придется доплатить 108 рублей. Согласитесь, это совсем немного для обособленного проживания с семьей в комфортных условиях!

Факт третий

Бесплатное обеспечение вещевым имуществом. Продовольственное обеспечение.

Каждый военнослужащий-контрактник носит военную форму одежды. Она подразделяется на повседневную и боевую. Комплект формы одежды контрактника практически соответствует номенклатуре, предусмотренной для офицерского состава и прапорщиков, значительно отличается от обмундирования военнослужащих срочной службы.

Норма обеспечения вещевым имуществом сержантов и солдат, проходящих военную службу по контракту, предусматривает бесплатную выдачу 27 наименований предметов военной формы — от головного убора до обуви по сезону. Кроме этого, бесплатно выдаются кокарды, эмблемы, шевроны и другая фурнитура.

В зависимости от вида и рода войск, конкретной должности и специфики выполняемых задач контрактники обеспечиваются специальной, а также рабочей формой одежды и необходимым снаряжением. Количество дополнительных предметов может превышать два десятка наименований.

Выезжая на практические занятия по боевой подготовке на полигон, контрактники обеспечиваются трехразовым горячим питанием. О качестве питания говорят цифры. Если мы сравним данные о потреблении основных продуктов питания в домашних хозяйствах, опубликованные на сайте Национального статистического комитета, с нормами общевойскового пайка, то увидим, что по уровню потребления мяса и мясных продуктов военнослужащие не отличаются от основной массы населения, а вот по таким позициям, как яйца куриные, потребляют почти в два раза больше, рыбы едят более чем в два раза, а потребление овощей вообще превосходит в три раза! Так что на полигоне контрактник голодным не останется, да и о готовке думать не придется.

Факт четвертый

Бесплатное медицинское обслуживание военнослужащих и членов их семей. Санаторно-курортное обеспечение.

Каждый военнослужащий в обязательном порядке подлежит государственному страхованию жизни и здоровья. В соединениях и воинских частях действуют медицинские службы, в составе которых современные медицинские пункты и лазареты.

К услугам контрактников — 432‑й Главный военный клинический медицинский центр и три военных госпиталя, оснащенные передовой медицинской техникой и оборудованием, в интересах военнослужащих работает 9‑я стоматологическая поликлиника столицы.

А для тех, кто нуждается в медицинской реабилитации, готов распахнуть двери Лепельский военный санаторий Вооруженных Сил Республики Беларусь, расположенный между двумя чистейшими глубоководными озерами Бобрица и Щибот.

Факт пятый

Военную службу по контракту можно пройти взамен срочной военной службы.

В 2014 году в Закон Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» были внесены, без сомнений, революционные изменения, в соответствии с которыми на военную службу по контракту на должности солдат и сержантов стало возможным принимать граждан мужского пола, не состоящих в запасе и достигших 18‑летнего возраста, то есть из числа призывников. Ранее в Беларуси служить по контракту мог только тот, кто минимум полгода был срочником. Сейчас у призывников есть выбор: имея нужную для армии специальность, можно сразу пройти отбор для контракта, жить дома или в общежитии и получать зарплату. Проще говоря, контрактником сегодня можно стать, не проходя срочной службы и тем самым отслужив ее.

Подобная практика распространена и у наших соседей — в Российской Федерации и Украине. Правда, установлен минимальный срок первого контракта — два года. Но посудите сами: полтора года срочной службы в казарме или два года контрактной, на своих хлебах, — это, как говорится, большая разница.

Конечно, молодые люди могут устроиться на контрактную службу как после службы по призыву, так и до ее окончания. Граждане, получившие высшее образование, тоже могут пойти на службу по контракту взамен срочной службы.

Еще одно важное изменение в военном законодательстве внесено в порядок распределения, перераспределения, направления на работу выпускников учебных заведений, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, утвержденного соответствующим постановлением Совета Министров от 12 июля 2018 года № 527.

В частности, изменения коснулись возможности перераспределения выпускников при изъявлении желания добровольно поступить на военную службу по контракту. Кроме того, действует законодательная норма, в соответствии с которой гражданин освобождается от возмещения затраченных на его подготовку средств из республиканского (местного) бюджета в случае заключения контракта на военную службу. Это касается и лиц, проходивших целевую подготовку. Договор о такой подготовке перезаключается в порядке, определяемом Министерством обороны.

Факт шестой

Возможность продвижения по службе, назначения на высшие должности, исходя из результатов служебной деятельности и имеющегося образования, повышения уровня образования.

На военную службу по контракту гражданин поступает в том воинском звании, в котором он состоял в запасе, а если впервые, то ему присваивается воинское звание рядовой. При этом у него есть возможность продвигаться по службе и получать очередные воинские звания в зависимости от занимаемой должности. А это значит, что солдаты и сержанты, проходящие военную службу по контракту, при определенных условиях могут стать прапорщиками и даже офицерами.

Уже сегодня на должностях прапорщиков проходит службу около 600 контрактников, а на должностях офицерского состава — около 100.

Контрактники имеют возможность поступать в военные учебные заведения, а также обучаться в высших учебных заведениях нашей страны без отрыва от службы. Порядок поступления в учебные заведения установлен законодательством Республики Беларусь.

Факт седьмой

Насыщенная интересная боевая подготовка.

Ежегодно в Вооруженных Силах страны проводится более одной тысячи мероприятий боевой подготовки различного масштаба: учения, полевые выходы, боевые стрельбы, пуски ракет, в том числе за пределами Беларуси. Белорусские военнослужащие давно освоили полигоны Российской Федерации — Ашулук, Телемба, Алабино, Струги Красные…

Например, «Армейские международные игры — 2019» проводились на полигонах таких государств, как Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Россия, Узбекистан и Китай. Наши армейцы приняли участие в 18 конкурсах. Более половины участников команд от всех видов и родов войск составили именно контрактники. Благодаря их высочайшей выучке и мастерству Вооруженные Силы Беларуси завоевали итоговое четвертое место среди команд из 39 государств.

Не следует забывать и о том, что все военнослужащие в течение года занимаются в системе профессионально-должностной подготовки. Дважды в год сдают контрольные занятия по физической подготовке. Так что контрактник гарантированно находится в отличной физической форме…

Факт восьмой

Военнослужащие, проходящие службу по контракту, получают право на пенсию за выслугу лет.

Военнослужащий-конт­рактник при выслуге не менее 20 лет может выйти на пенсию по достижении предельного возраста состояния на военной службе. С 1 января 2022 года этот возраст составит всего 48 лет! Это определено Законом Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований».

Например, у командира отделения в звании старший сержант при выслуге в 30 лет по состоянию на 1 февраля 2020 года размер пенсии составит более 510 рублей.

Факт девятый

Регламент служебного времени. Отпуска.

Как и «на гражданке», продолжительность рабочего дня контрактника регламентируется действующим законодательством при 40‑часовой рабочей неделе. Время, проводимое на службе, регулируется регламентом служебного времени, установленным в воинской части. Он обеспечивает выполнение задач боевой подготовки, а также текущей повседневной деятельности.

Разумеется, военнослужащий может привлекаться к дежурству, несению службы в суточном наряде, к выполнению мероприятий мобилизационной и боевой подготовки. В каждом конкретном случае ему предоставляется время для отдыха такой же продолжительности.

Контрактнику ежегодно в соответствии с планом отпусков предоставляется основной отпуск от 30 до 45 суток в зависимости от календарной выслуги лет: менее 10 лет — 30 суток; от 10 до 15 лет — 35 суток; от 15 до 20 лет — 40 суток; 20 лет и более — 45 суток. По желанию военнослужащий может разделить отпуск на части.

Кроме основного, контрактнику может быть предоставлен и социальный отпуск продолжительностью до 10 суток по семейным и другим обстоятельствам.

Факт десятый

Доступность.

Отбор и прием на военную службу по контракту в Вооруженные Силы проводятся в порядке, определяемом Министерством обороны Республики Беларусь. Поступить на службу по контракту может любой гражданин добровольно, если он соответствует предъявляемым требованиям. Кандидату необходимо пройти медицинское освидетельствование и мероприятия по профессионально-психологическому отбору.

На военную службу по контракту может быть принят гражданин, признанный по состоянию здоровья годным к военной службе. По результатам профессионально-психологического отбора выносится заключение о пригодности гражданина к военной службе по контракту на конкретной воинской должности. Кроме этих требований, кандидат должен соответствовать требованиям по уровню образования, профессиональной и физической подготовке. Большим подспорьем для кандидатов является положительная характеристика общественных организаций, руководителей предприятий и учреждений, учебных заведений.

Граждане, соответствующие перечисленным требованиям, могут добровольно поступать на военную службу по контракту на должности солдат, сержантов, старшин впервые — в возрасте до 35 лет; солдаты, сержанты, и старшины запаса, ранее уволенные с военной службы по ряду оснований, — в возрасте до 40 лет. В отдельных случаях кандидаты старше 40 лет могут быть приняты на военную службу по решению министра обороны Республики Беларусь.

Определение соответствия граждан требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту, возлагается на аттестационные комиссии воинских частей. Первый контракт заключается на два года, затем он может быть продлен на срок от трех до пяти лет.

Наиболее распространенным основанием для отказа в приеме на военную службу по контракту является отсутствие в Вооруженных Силах вакантных воинских должностей согласно профилю подготовки гражданина или полученной им военно-учетной специальности. Нельзя не упомянуть и то, что контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, отбывавшими наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях по приговору суда либо имеющими судимость.

Поступая на военную службу по контракту, граждане выбирают стабильность, конкурентный уровень оплаты труда, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус защитника Отечества. Служба в армии позволяет молодым людям найти свое место в жизни, построить карьеру.

Приоритетными направлениями комплектования должностей военнослужащими по контракту являются воинские должности сержантского состава, водителей и других высококвалифицированных специалистов, способных эксплуатировать современные интеллектуальные виды вооружения, военной и специальной техники.

Да, в нашей стране сохраняется смешанный принцип комплектования должностей сержантов и солдат. Это позволяет системно готовить мобилизационный резерв, осуществлять передачу военных компетентностей из поколения в поколение.

И, безусловно, деятельность органов государственного и военного управления по укреплению социальной защиты военнослужащих-контрактников будет непрерывно совершенствоваться, идти в ногу с тенденциями поступательного развития Республики Беларусь.

Сергей Алексеевич, фото из архива агентства «Ваяр».