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Сегодня Страстная пятница. Присоединиться к богослужению можно не выходя из дома
10.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в календаре католического мира - День скорби. По Библии, в Страстную пятницу Иисус Христос был осужден и распят. В этот день, как правило, проходит Крестный путь (он напоминает верующим о страданиях Иисуса на пути к Голгофе) и особая вечерняя служба Страстей Господних.
В архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии проведут богослужение в 19:00. Присоединиться к нему можно не выходя из дома. Прямую трансляцию будут вести на
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Сегодня в календаре католического мира - День скорби. По Библии, в Страстную пятницу Иисус Христос был осужден и распят. В этот день, как правило, проходит Крестный...
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