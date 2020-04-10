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Сегодня Страстная пятница. Присоединиться к богослужению можно не выходя из дома

10.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в календаре католического мира - День скорби. По Библии, в Страстную пятницу Иисус Христос был осужден и распят. В этот день, как правило, проходит Крестный путь (он напоминает верующим о страданиях Иисуса на пути к Голгофе) и особая вечерняя служба Страстей Господних. 

В архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии проведут богослужение в 19:00. Присоединиться к нему можно не выходя из дома. Прямую трансляцию будут вести на "Беларусь 3".

 
 
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Сегодня в календаре католического мира - День скорби. По Библии, в Страстную пятницу Иисус Христос был осужден и распят. В этот день, как правило, проходит Крестный...
 
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