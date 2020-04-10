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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси реализовано 10 млн масок отечественного производства В Беларуси реализовано 10 млн масок, произведенных отечественной легкой промышленностью. Об этом сообщил Министр здравоохранения Владимир Караник. Уже на...

В Беларуси реализовано 10 млн масок, произведенных отечественной легкой промышленностью. Об этом сообщил Министр здравоохранения Владимир Караник. Уже на следующей неделе планируется нарастить выпуск масок до 2 млн в сутки. Такую задачу поставил Глава государства. Это касается не только изделий из нетканых материалов, но и марлевых.