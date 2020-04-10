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В Беларуси реализовано 10 млн масок отечественного производства

10.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси реализовано 10 млн масок, произведенных отечественной легкой промышленностью. Об этом сообщил Министр здравоохранения Владимир Караник. Уже на следующей неделе планируется нарастить выпуск масок до 2 млн в сутки. Такую задачу поставил Глава государства. Это касается не только изделий из нетканых материалов, но и марлевых.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "Сейчас наша легкая промышленность масок и защитных  повязок выпускает более полумиллиона в день и пытается выйти на мощность более миллиона в день. На сегодняшний момент  маски за счет ажиотажного спроса раскупаются гораздо быстрее, чем  их производят. Мы уже ставим вопрос о том, чтобы  увеличить пропускную способность и попытаться купить их для того, чтобы насытить аптечную сеть. Если надо людям маски - пожалуйста,  покупайте".

 
 
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В Беларуси реализовано 10 млн масок, произведенных отечественной легкой промышленностью. Об этом сообщил Министр здравоохранения Владимир Караник. Уже на...
 
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