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В Беларуси реализовано 10 млн масок отечественного производства
10.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси реализовано 10 млн масок, произведенных отечественной легкой промышленностью. Об этом сообщил Министр здравоохранения Владимир Караник. Уже на следующей неделе планируется нарастить выпуск масок до 2 млн в сутки. Такую задачу поставил Глава государства. Это касается не только изделий из нетканых материалов, но и марлевых.
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "Сейчас наша легкая промышленность масок и защитных повязок выпускает более полумиллиона в день и пытается выйти на мощность более миллиона в день. На сегодняшний момент маски за счет ажиотажного спроса раскупаются гораздо быстрее, чем их производят. Мы уже ставим вопрос о том, чтобы увеличить пропускную способность и попытаться купить их для того, чтобы насытить аптечную сеть. Если надо людям маски - пожалуйста, покупайте".
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В Беларуси реализовано 10 млн масок, произведенных отечественной легкой промышленностью. Об этом сообщил Министр здравоохранения Владимир Караник. Уже на...
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