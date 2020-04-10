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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Ващенко: В случае необходимости можно будет задействовать и санитарную авиацию В распоряжении весь перечень возможностей ведомства: врачи, техника, медоборудование, защитные средства. На любой запрос о помощи готовы оказать максимальное...

В распоряжении весь перечень возможностей ведомства: врачи, техника, медоборудование, защитные средства. На любой запрос о помощи готовы оказать максимальное содействие. Как отметил в проектеМинистр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко: в случае необходимости можно будет задействовать и санитарную авиацию.