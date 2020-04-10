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Владимир Ващенко: В случае необходимости можно будет задействовать и санитарную авиацию

10.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В распоряжении весь перечень возможностей ведомства: врачи, техника, медоборудование, защитные средства. На любой запрос о помощи готовы оказать максимальное содействие. Как отметил в проекте "Разговор у Президента" Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко: в случае необходимости можно будет задействовать и санитарную авиацию.
 
 
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В распоряжении весь перечень возможностей ведомства: врачи, техника, медоборудование, защитные средства. На любой запрос о помощи готовы оказать максимальное...
 
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