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Владимир Ващенко: В случае необходимости можно будет задействовать и санитарную авиацию
10.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ распоряжении весь перечень возможностей ведомства: врачи, техника, медоборудование, защитные средства. На любой запрос о помощи готовы оказать максимальное содействие. Как отметил в проекте
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В распоряжении весь перечень возможностей ведомства: врачи, техника, медоборудование, защитные средства. На любой запрос о помощи готовы оказать максимальное...
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