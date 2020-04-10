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Весна капризничает. Погода в Витебске в выходные

10.04.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весенняя погода очень переменчива: если на рабочей неделе было тепло и солнечно, то к выходным похолодает, прогнозирует Белгидромет.


Фото: Ольга Буракова

В субботу, 11 апреля, ночью возможен мокрый снег. Днем облачно, ветрено, +4…6 °С.

В воскресенье днем +7…9 °С, днем без осадков, но к вечеру соберется дождь.

Хороших выходных, друзья! Оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Весенняя погода очень переменчива: если на рабочей неделе было тепло и солнечно, то к выходным похолодает.
 
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