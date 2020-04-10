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Весна капризничает. Погода в Витебске в выходные
10.04.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весенняя погода очень переменчива: если на рабочей неделе было тепло и солнечно, то к выходным похолодает,
В субботу, 11 апреля, ночью возможен мокрый снег. Днем облачно, ветрено, +4…6 °С.
В воскресенье днем +7…9 °С, днем без осадков, но к вечеру соберется дождь.
Хороших выходных, друзья! Оставайтесь дома!
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Весенняя погода очень переменчива: если на рабочей неделе было тепло и солнечно, то к выходным похолодает.
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