Не май месяц! Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Выходные в Бресте будут теплыми (хотя могли бы быть и потеплее). Позагорать на балконе можно будет в воскресенье, но только в верхней одежде и под теплым пледом. Шапочку не забудьте, кофе — по желанию.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу ожидается сплошная облачность без осадков, сообщает pogoda.by . Утром воздух прогреется до +3…5ºС. Днем столбик термометра поднимется до +12ºС. Вечером будет облачно с прояснениями и +6…8ºС.

Воскресенье тоже пройдет без осадков. Утром обещают сплошную облачность и +5…7ºС. Во второй половине дня будет переменная облачность. Воздух прогреется до +16ºС. Вечером: +9…11ºС.

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