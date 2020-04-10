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Не май месяц! Все о погоде в Бресте в выходные
10.04.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выходные в Бресте будут теплыми (хотя могли бы быть и потеплее). Позагорать на балконе можно будет в воскресенье, но только в верхней одежде и под теплым пледом. Шапочку не забудьте, кофе — по желанию.
В субботу ожидается сплошная облачность без осадков, сообщает
Воскресенье тоже пройдет без осадков. Утром обещают сплошную облачность и +5…7ºС. Во второй половине дня будет переменная облачность. Воздух прогреется до +16ºС. Вечером: +9…11ºС.
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Позагорать на балконе можно будет в воскресенье, но только в верхней одежде и под теплым пледом.
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