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Под Березино высадили 75 деревьев в память об отважных поступках во время Великой Отечественной войны
10.04.2020 10:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT75-летию Великой Победы сейчас посвящено немало инициатив. Так, в поселке Любушаны, что под Березино, накануне символично высадили 75 деревьев. Аллея из можжевельника, ясеней и барбариса появилась у местного мемориала. Высаживать растения жители пришли семьями.
Благоустраивают сейчас десятки мемориалов по всему району. Всего же в Минской области более сотни таких памятных мест.
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Под Березино высадили 75 деревьев в память об отважных поступках во время Великой Отечественной войны
75-летию Великой Победы сейчас посвящено немало инициатив. Так, в поселке Любушаны, что под Березино, накануне символично высадили 75 деревьев. Аллея из...
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