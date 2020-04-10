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Под Березино высадили 75 деревьев в память об отважных поступках во время Великой Отечественной войны

10.04.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

75-летию Великой Победы сейчас посвящено немало инициатив. Так, в поселке Любушаны, что под Березино, накануне символично высадили 75 деревьев. Аллея из можжевельника, ясеней и барбариса появилась у местного мемориала. Высаживать растения жители пришли семьями.

Благоустраивают сейчас десятки мемориалов по всему району. Всего же в Минской области более сотни таких памятных мест.

 
 
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75-летию Великой Победы сейчас посвящено немало инициатив. Так, в поселке Любушаны, что под Березино, накануне символично высадили 75 деревьев. Аллея из...
 
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