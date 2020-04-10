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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Березино высадили 75 деревьев в память об отважных поступках во время Великой Отечественной войны 75-летию Великой Победы сейчас посвящено немало инициатив. Так, в поселке Любушаны, что под Березино, накануне символично высадили 75 деревьев. Аллея из...

75-летию Великой Победы сейчас посвящено немало инициатив. Так, в поселке Любушаны, что под Березино, накануне символично высадили 75 деревьев. Аллея из можжевельника, ясеней и барбариса появилась у местного мемориала. Высаживать растения жители пришли семьями.Благоустраивают сейчас десятки мемориалов по всему району. Всего же в Минской области более сотни таких памятных мест.