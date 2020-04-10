Даже снег! Синоптики рассказали о погоде в выходные и в начале следующей недели

Источник материала: Tut.by

После очень теплой и сухой погоды в страну вернется температура, более характерная для начала апреля. А в начале следующей недели холодный воздух со Скандинавии принесет снег. Об этом сообщает Белгидромет.



Фото: Reuters

В предстоящие выходные дни ожидается близкая к своим многолетним значениям температура, осадков прогнозируется немного.

В субботу ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по востоку республики пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Существенный дискомфорт в дневные часы будет вносить северо-западный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -3, +3°С, максимальная днем от +6°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу страны.

12 апреля, в воскресенье, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу Витебской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью -5, +2°С, максимальная днем +8 +15°С, по юго-западу до +17°С.

В понедельник, 13 апреля, в дневные часы холодный атмосферный фронт, который сместится с акватории Балтики, принесет на большую часть страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы и град, усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +1 +8°С, максимальная днем от +12°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку страны.

Начиная со вторника характер погоды изменится. Холодный воздух со Скандинавии принесет осадки в виде дождя и мокрого снега, и понижение температуры.