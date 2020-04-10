Пожары продолжаются: запреты на посещение лесов ввели по всей Гомельской и Брестской областям

Источник материала: Tut.by

За последние сутки в Беларуси произошел 31 лесной пожар на площади около 200 гектаров. Запреты на посещение лесов расширены: они теперь действуют в 60 районах страны, включая полный запрет для всей Гомельской и Брестской областей. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Минлесхоза Анастасия Докучаева.



Фото: пресс-служба Минлесхоза Беларуси

Ограничения действуют:

Во всех районах Брестской и Гомельской областей ;

и ; В 16-ти районах Гродненской области : всех, кроме Новогрудского района;

: всех, кроме Новогрудского района; В четырех районах Минской области : в Солигорском, Столбцовском, Дзержинском и Минском.

: в Солигорском, Столбцовском, Дзержинском и Минском. В трех районах Могилевской области: Могилевском, Кировском и Бобруйском.

Информация о запретах на посещение лесов регулярно обновляется на интерактивной карте Минлесхоза.

Свою обеспокоенность ситуацией с лесными пожарами в стране уже высказал президент Александр Лукашенко на совещании с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко.