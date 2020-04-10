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Пожары продолжаются: запреты на посещение лесов ввели по всей Гомельской и Брестской областям

10.04.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последние сутки в Беларуси произошел 31 лесной пожар на площади около 200 гектаров. Запреты на посещение лесов расширены: они теперь действуют в 60 районах страны, включая полный запрет для всей Гомельской и Брестской областей. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Минлесхоза Анастасия Докучаева.  


Фото: пресс-служба Минлесхоза Беларуси

Ограничения действуют:

  • Во всех районах Брестской и Гомельской областей;
  • В 16-ти районах Гродненской области: всех, кроме Новогрудского района;
  • В четырех районах Минской области: в Солигорском, Столбцовском, Дзержинском и Минском.
  • В трех районах Могилевской области: Могилевском, Кировском и Бобруйском.

Информация о запретах на посещение лесов регулярно обновляется на интерактивной карте Минлесхоза.

Свою обеспокоенность ситуацией с лесными пожарами в стране уже высказал президент Александр Лукашенко на совещании с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко.

 
 
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За сутки в стране произошел 31 лесной пожар, запреты на посещение лесов расширили на 60 районов страны.
 
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