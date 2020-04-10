ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минчанин потерял работу и стал печатать на 3D-принтере детали для ИВЛ и щитки для врачей

10.04.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

До марта минчанин Павел Троян работал в частной компании и занимался 3D-печатью. 17 марта, рассказывает собеседник, из-за кризиса ему пришлось уйти с работы. Заказов на печать тоже не было, и он взялся печатать детали для больничных аппаратов. В том числе для ИВЛ. «Я видел, как люди помогают Минздраву, но денег, чтобы перевести на счет, у меня нет, — говорит Павел. — Зато есть материал для 3D-печати и технический бэкграунд. И я подумал, почему бы не поддержать медиков так, как я могу?»


Павел Троян

До увольнения Павел работал в компании, которая занимается разработкой электроники. Рассказывает, что из-за надвигающегося кризиса их фирма потеряла крупного заказчика, расходы уменьшились, должность Павла сократили, и по соглашению сторон ему пришлось уйти.

— Я работал инженером электроники. Пару лет назад увлекся 3D-печатью. Позже хобби переросло в стартап, — рассказывает о себе Павел. — Зарегистрировался как ИП и параллельно с основной профессией открыл свою мастерскую.

Основным клиентом в его мастерской, говорит, была компания, где он работал. Сейчас, продолжает, заказов у них стало меньше, соответственно они реже стали обращаться к Павлу.


Пробирка отсоса мокроты

— Мастерская простаивала. А потом я вычитал новость про проблему с деталями для аппаратов ИВЛ в Италии. Дело в том, что ряд деталей быстро изнашивается и дорого стоит. К тому же, писали в статье, в нынешних условиях поставщикам иногда нужно до 90 дней на поставку. В итоге в стране возникла проблема, но местные энтузиасты ее решили: взяли и напечатали все на 3D-принтерах, — рассказывает собеседник. — И я подумал, вдруг нашим медикам нужна такая же помощь.

Павел связался с минской инфекционкой, а точнее с отделением реанимации.

— Пока у них все в порядке, но, если будет «вспышка», то детали изготовленные про запас, не помешают. Из того, что им нужно в первую очередь — это клапаны вдоха и выдоха для ИВЛ, специальные крепления для трубок, пробирки для отсоса мокроты, — перечисляет собеседник. — Кроме того, у меня есть фото кое-каких испорченных деталей. Для одной из них, например, мой знакомый-конструктор сделает 3D-модель — и мне останется ее напечатать.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На прошлой неделе Павел узнал о проекте «Хакерспейс». Это инициатива белорусских инженеров. На 3D-принтерах они печатают щитки, которые помогают обезопасить медиков от COVID-19.

— К тому моменту я сделал примерно 60 процентов от заказа с деталями. Осталось проверить, все ли герметично собирается, — возвращается к тем событиям Павел. — Я обсудил щитки со знакомыми медиками, они мне сказали: «Текущий ремонт — это хорошо, но средства индивидуальной защиты нужнее». Поэтому мои приоритеты пока изменились — я тоже переключился на щитки. Пять уже готово.


— Почему вы решили подключиться к помощи?

— Я сейчас безработный, занимаюсь только своим проектом. Время у меня есть, почему бы тогда не помочь? — отвечает он вопросом на вопрос. — Если честно, мне в жизни повезло, я часто встречал безвозмездную помощь, поэтому и сам помогаю в ответ, не задумываясь.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До марта минчанин Павел Троян работал в частной компании и занимался 3D печатью. 17 марта, рассказывает собеседник, из-за кризиса ему пришлось уйти с работы. Заказов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Даже снег! Синоптики рассказали о погоде в выходные и в начале следующей недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика