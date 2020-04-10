Минчанин потерял работу и стал печатать на 3D-принтере детали для ИВЛ и щитки для врачей

Источник материала: Tut.by

До марта минчанин Павел Троян работал в частной компании и занимался 3D-печатью. 17 марта, рассказывает собеседник, из-за кризиса ему пришлось уйти с работы. Заказов на печать тоже не было, и он взялся печатать детали для больничных аппаратов. В том числе для ИВЛ. «Я видел, как люди помогают Минздраву, но денег, чтобы перевести на счет, у меня нет, — говорит Павел. — Зато есть материал для 3D-печати и технический бэкграунд. И я подумал, почему бы не поддержать медиков так, как я могу?»



Павел Троян

До увольнения Павел работал в компании, которая занимается разработкой электроники. Рассказывает, что из-за надвигающегося кризиса их фирма потеряла крупного заказчика, расходы уменьшились, должность Павла сократили, и по соглашению сторон ему пришлось уйти.

— Я работал инженером электроники. Пару лет назад увлекся 3D-печатью. Позже хобби переросло в стартап, — рассказывает о себе Павел. — Зарегистрировался как ИП и параллельно с основной профессией открыл свою мастерскую.

Основным клиентом в его мастерской, говорит, была компания, где он работал. Сейчас, продолжает, заказов у них стало меньше, соответственно они реже стали обращаться к Павлу.



Пробирка отсоса мокроты

— Мастерская простаивала. А потом я вычитал новость про проблему с деталями для аппаратов ИВЛ в Италии. Дело в том, что ряд деталей быстро изнашивается и дорого стоит. К тому же, писали в статье, в нынешних условиях поставщикам иногда нужно до 90 дней на поставку. В итоге в стране возникла проблема, но местные энтузиасты ее решили: взяли и напечатали все на 3D-принтерах, — рассказывает собеседник. — И я подумал, вдруг нашим медикам нужна такая же помощь.

Павел связался с минской инфекционкой, а точнее с отделением реанимации.

— Пока у них все в порядке, но, если будет «вспышка», то детали изготовленные про запас, не помешают. Из того, что им нужно в первую очередь — это клапаны вдоха и выдоха для ИВЛ, специальные крепления для трубок, пробирки для отсоса мокроты, — перечисляет собеседник. — Кроме того, у меня есть фото кое-каких испорченных деталей. Для одной из них, например, мой знакомый-конструктор сделает 3D-модель — и мне останется ее напечатать.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На прошлой неделе Павел узнал о проекте «Хакерспейс» . Это инициатива белорусских инженеров. На 3D-принтерах они печатают щитки, которые помогают обезопасить медиков от COVID-19.

— К тому моменту я сделал примерно 60 процентов от заказа с деталями. Осталось проверить, все ли герметично собирается, — возвращается к тем событиям Павел. — Я обсудил щитки со знакомыми медиками, они мне сказали: «Текущий ремонт — это хорошо, но средства индивидуальной защиты нужнее». Поэтому мои приоритеты пока изменились — я тоже переключился на щитки. Пять уже готово.





— Почему вы решили подключиться к помощи?

— Я сейчас безработный, занимаюсь только своим проектом. Время у меня есть, почему бы тогда не помочь? — отвечает он вопросом на вопрос. — Если честно, мне в жизни повезло, я часто встречал безвозмездную помощь, поэтому и сам помогаю в ответ, не задумываясь.