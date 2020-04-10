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Более 70 улиц и четыре путепровода планируют отремонтировать в Гомеле в этом году
10.04.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около 70 улиц планируют привести в порядок в Гомеле в 2020 году,
Так, согласно перечню, отремонтируют как участки на центральных проспектах, так и удаленные проблемные улицы такие, например, как Шилова, Фадеева, Ефремова, Сухого, Чечерская. Полный список можно посмотреть
Кроме этого, запланирован ремонт сразу четырех путепроводов — Сельмашевского, а также по улице Советской, Могилевской и проспекту Космонавтов.
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Так, согласно перечню, отремонтируют как участки на центральных проспектах, так и удаленные проблемные улицы.
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