Более 70 улиц и четыре путепровода планируют отремонтировать в Гомеле в этом году

Источник материала: Tut.by

Около 70 улиц планируют привести в порядок в Гомеле в 2020 году, сообщили в городском ЖКХ.



Фото: Елена Бычкова

Так, согласно перечню, отремонтируют как участки на центральных проспектах, так и удаленные проблемные улицы такие, например, как Шилова, Фадеева, Ефремова, Сухого, Чечерская. Полный список можно посмотреть здесь.

Кроме этого, запланирован ремонт сразу четырех путепроводов — Сельмашевского, а также по улице Советской, Могилевской и проспекту Космонавтов.