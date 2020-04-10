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В деревне Торчицы Барановичского района облагораживают источник
10.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИсточник в деревне Торчицы Барановичского района хорошо известен как местным жителям, так и гостям. Многие посещают его, чтобы запастись целебной родниковой водой. Народная тропа к этому месту буквально не заростает, поэтому районные власти поддержали инициативу районной организации "Белорусский республиканский союз молодежи" облагородить этот объект. За работу взялись все вместе: школьники-волонтеры и активисты БРСМ Столовичской школы, работники лесхоза, сельсовета, рабочая молодежь.
Михаил Борисевич, заместитель председателя Барановичского райисполкома: "В Барановичском районе крыничная вода - это бренд, визитная карточка. И мы каждый год стараемся хотя бы по одному роднику сделать благоустройство. Стараемся, чтобы были подходы, подъезды. Чтобы человек пришел и мог почувствовать сладость этой крыничной воды".
У источника убирают мусор, лом и сухостой, чистят и шлифуют гравийную дорожку, устанавливают поручни.
Павел Попко, ученик 11 класса Столовичской СШ, активист районной организации "БРСМ": "Я живу в Столовичах, и мы с семьей часто приезжаем на родник набирать воду. Потому что она целебная, чистая. И я очень рад, что сегодня принял участие в акции по благоустройству этого родника, потому что я ведь с семьей и дальше буду сюда приезжать и брать воду".
Барановичский район - один из самых богатых на источники не только в области, но и в республике. Здесь их более сорока. Многие из тех, кто приезжает сюда, считают, что родниковая вода лечит: она устраняет различные заболевания, поднимает слабых на ноги, придает человеку сил и здоровья.
Владимир Зуев, председатель эколого-краеведческого общественного объединения "Неруш": "Здесь нужно понимать, что вода, проходя сквозь земные слои, насыщается самыми разными минеральными веществами, поэтому состав может быть самым разнообразным. И показатель прозрачности воды еще не говорит о том, что она безопасна. Любую родниковую воду перед употреблением необходимо проверить, например, на нитраты. За последние несколько лет мы - ЭКОО "Неруш" - проводили мониторинг качества воды родниковой, инструментальную проверку. И он показывает, что в большинстве случаев вода барановичских родников пригодна к употреблению в качестве питьевой".
У источника в Торчицах планируют сделать небольшой бревенчатый колодец, чтобы было удобнее набирать воду, а также установят и осветят крест.
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Источник в деревне Торчицы Барановичского района хорошо известен как местным жителям, так и гостям. Многие посещают его, чтобы запастись целебной родниковой...
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