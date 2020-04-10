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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В деревне Торчицы Барановичского района облагораживают источник Источник в деревне Торчицы Барановичского района хорошо известен как местным жителям, так и гостям. Многие посещают его, чтобы запастись целебной родниковой...

Источник в деревне Торчицы Барановичского района хорошо известен как местным жителям, так и гостям. Многие посещают его, чтобы запастись целебной родниковой водой. Народная тропа к этому месту буквально не заростает, поэтому районные власти поддержали инициативу районной организации "Белорусский республиканский союз молодежи" облагородить этот объект. За работу взялись все вместе: школьники-волонтеры и активисты БРСМ Столовичской школы, работники лесхоза, сельсовета, рабочая молодежь.У источника убирают мусор, лом и сухостой, чистят и шлифуют гравийную дорожку, устанавливают поручни.Барановичский район - один из самых богатых на источники не только в области, но и в республике. Здесь их более сорока. Многие из тех, кто приезжает сюда, считают, что родниковая вода лечит: она устраняет различные заболевания, поднимает слабых на ноги, придает человеку сил и здоровья.У источника в Торчицах планируют сделать небольшой бревенчатый колодец, чтобы было удобнее набирать воду, а также установят и осветят крест.