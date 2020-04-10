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Проект указа о стимулировании людей к потреблению электроэнергии в жилых домах обсудили у Президента

10.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусов будут стимулировать переходить на электричество. Каким образом - говорили сегодня во Дворце Независимости.

Проект указа, который призван мотивировать граждан отдавать приоритет электроэнергии, профильный министр представил Президенту. Так, в документе подробно прописаны механизмы поддержки тех, кто решит свой частный дом подключить к электросетям. Предложение определено с прицелом на всеобщую выгоду. 
Проект указа о стимулировании людей к потреблению электроэнергии в жилых домах обсудили у Президента


Белорусская АЭС предоставит стране дополнительные объемы электроэнергии. Сейчас в Беларуси действуют стимулирующие тарифы на электроэнергию для отопления и подогрева воды. Новостройки уже на стадии проекта ориентируют на подключение к электросети. От этих шагов уже заметен результат, спрос у населения значительно возрос. Следующая задача – альтернатива газификации в уже построенных домах. Тренд на чистую энергию сегодня во всем мире. Для нашей страны это еще и снижение зависимости от российского газа (экономия порядка 5 млрд куб.м),  а значит энергетическая независимость и безопасность.

 
 
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Белорусов будут стимулировать переходить на электричество. Каким образом - говорили сегодня во Дворце Независимости. Проект указа, который призван...
 
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