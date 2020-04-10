«Боюсь проспать свою молодость». История Даши с сонной болезнью

Источник материала: Tut.by

Бессонница, частые нарушения сна, дневная сонливость — это то, с чем большинство из нас сталкивается время от времени. А что если приступы непреодолимого засыпания происходят 7 раз за день? Три года назад 20-летняя Даша начала замечать, что сон стал занимать слишком много ее времени: она засыпала на парах, в парке, теряя контроль над минутами и часами. Спустя время несколько врачей ей поставили диагноз — нарколепсия. Это неврологическое расстройство, из-за которого человек не может контролировать дневные засыпания. На 100 тысяч человек приходится 20−40, которые страдают от этого недуга. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.