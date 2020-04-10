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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Запрет на посещение лесов действует уже в 52 районах Беларуси В Беларуси высокий класс пожарной опасности. Запрет на посещение лесов действует уже в 52 районах страны. Зачастую массив горит после выжигания населением...

В Беларуси высокий класс пожарной опасности. Запрет на посещение лесов действует уже в 52 районах страны. Зачастую массив горит после выжигания населением растительности. Так, за минувшие сутки в стране при уничтожении огнем травы были травмированы 4 человека - они могут быть привлечены к ответственности. Инциденты случились в Дрибинском, Мстиславском, Борисовском и Столинском районах. Во всех случаях люди жгли сухую растительность, но процесс вышел из-под контроля. Если их вину докажут, штраф составит более 1000 рублей.МЧС обращает внимание собственников земель о необходимости постоянного контроля за состоянием пожарной безопасности на своей территории и недопущении неконтролируемого горения травы и мусора.