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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закладка большого парка из тысячи деревьев идет в деревне Борки Кировского района На территории мемориала, посвященного памяти сожженных деревень. Именно здесь в июне 1942 года фашисты уничтожили свыше двух тысяч человек мирного населения,...

На территории мемориала, посвященного памяти сожженных деревень. Именно здесь в июне 1942 года фашисты уничтожили свыше двух тысяч человек мирного населения, стерты с лица земли были шесть соседних поселков. Сейчас здесь идут масштабные работы по реконструкции комплекса. Он будет дополнен новыми художественными элементами, в том числе скульптурой скорбящей матери. А также сотнями фамилий жителей сожженных деревень.Открыть мемориал планируется 15 июня - в День трагедии в Борках.