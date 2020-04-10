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Закладка большого парка из тысячи деревьев идет в деревне Борки Кировского района
10.04.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа территории мемориала, посвященного памяти сожженных деревень. Именно здесь в июне 1942 года фашисты уничтожили свыше двух тысяч человек мирного населения, стерты с лица земли были шесть соседних поселков. Сейчас здесь идут масштабные работы по реконструкции комплекса. Он будет дополнен новыми художественными элементами, в том числе скульптурой скорбящей матери. А также сотнями фамилий жителей сожженных деревень.
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома: "Откликнулись на призыв и ветераны, приехали представители общественных организаций, молодежь, чтобы своим трудом почтить память именно тех людей, которые проживали на данной территории. Мы помним. Мы скорбим".
Открыть мемориал планируется 15 июня - в День трагедии в Борках.
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На территории мемориала, посвященного памяти сожженных деревень. Именно здесь в июне 1942 года фашисты уничтожили свыше двух тысяч человек мирного населения,...
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