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Закладка большого парка из тысячи деревьев идет в деревне Борки Кировского района

10.04.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На территории мемориала, посвященного памяти сожженных деревень. Именно здесь в июне 1942 года  фашисты уничтожили свыше двух тысяч человек мирного населения, стерты с лица земли были шесть  соседних поселков. Сейчас здесь идут масштабные работы по реконструкции комплекса. Он будет дополнен новыми художественными элементами, в том числе скульптурой скорбящей матери. А также  сотнями фамилий жителей сожженных деревень.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома: "Откликнулись на призыв и ветераны, приехали представители общественных организаций, молодежь,  чтобы своим трудом почтить память именно тех людей, которые проживали на данной территории. Мы помним. Мы скорбим". 

Открыть мемориал планируется 15 июня - в День трагедии в Борках.

 
 
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На территории мемориала, посвященного памяти сожженных деревень. Именно здесь в июне 1942 года  фашисты уничтожили свыше двух тысяч человек мирного населения,...
 
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