Участие в брифинге на тему о текущей ситуации с COVID-19 примут представители Министерства здравоохранения.
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Сегодня в 13:00 пройдет брифинг Министерства здравоохранения
10.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Участие в брифинге на тему о текущей ситуации с COVID-19 примут представители Министерства здравоохранения.
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10 апреля в 13.00 состоится ставший традиционным пятничный брифинг Министерства здравоохранения. Прямая трансляция брифинга пройдет тут:...
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