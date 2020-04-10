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Сегодня в 13:00 пройдет брифинг Министерства здравоохранения

10.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Участие в брифинге на тему о текущей ситуации с COVID-19 примут представители Министерства здравоохранения.

 
 
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10 апреля в 13.00 состоится ставший традиционным пятничный брифинг Министерства здравоохранения. Прямая трансляция брифинга пройдет тут:...
 
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Брифинг Минздрава о текущей ситуации с COVID-19 в Республике Беларусь
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