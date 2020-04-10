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В Беларуси нашли еще одну орешниковую соню - теперь под Глубоким
10.04.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните милого зверька —
Еще об одной находке орешниковой сони на севере Беларуси TUT.BY сообщил начальник научного отдела Национального парка «Браславские озера» Валерий Мицюн:
— После публикации TUT.BY у нас появились добровольные помощники по всей стране. Люди прочитали новость и стали внимательнее смотреть на природу, замечать что-то необычное. Новые снимки орешниковой сони нам прислали учителя из Глубокского района.
По словам педагогов Ломашевского детского сада-базовой школы, зверек выглядел сонным и поэтому немного заторможенным. Тем не менее этой соне, как и ее «сестре» из Иказни Поставского района, удалось скрыться от людей:
— Отогрелась на солнышке и сбежала!
Напомним, орешниковая соня в Беларуси живет преимущественно в южных и центральных регионах. На севере страны, в Нацпарке «Браславские озера», вид регистрировали и раньше, но не могли это документально подтвердить.
Орешниковая соня — грызун, напоминающий миниатюрную белку. Длина его тела не превышает 90 мм, хвоста — 80 мм.
Большую часть жизни зверек проводит в «сонном царстве», поэтому и имеет такое название. Спит соня не только днем, но и всегда, когда холодно. Зимняя спячка у нее — с октября по апрель. Даже летом, если на улице ниже 17 градусов, зверек впадает в оцепенение и может спать несколько дней, пока не потеплеет.
Живет соня скрытно: в основном прячется среди ветвей деревьев, по которым отлично лазает. Скелет у животного уникальный: он вертикально сжимается, поэтому соня может свернуться в комочек — и проскользнуть в любую щель.
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Помните милого зверька - орешниковую соню, которую случайно увидел на своем огороде житель деревни Иказнь Браславского района? Так вот у браславской сони недавно...
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