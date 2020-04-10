В Беларуси нашли еще одну орешниковую соню - теперь под Глубоким

Источник материала: Tut.by

Помните милого зверька — орешниковую соню , которую случайно увидел в своем огороде житель деревни Иказнь Браславского района? Фото и видео находки мужчина отправил ученым Национального парка «Браславские озера». А те определили, что это редкий для севера Беларуси вид. Так вот у браславской сони недавно появилась «сестрица» в еще одном районе Витебщины. На этот раз краснокнижное животное увидели возле деревни Караси Глубокского района. Местные учителя собирали на поле камни и сфотографировали-таки соню, хоть она очень юркая и может пролезть в любую щель!



Фото предоставлено Ириной Федькович

Еще об одной находке орешниковой сони на севере Беларуси TUT.BY сообщил начальник научного отдела Национального парка «Браславские озера» Валерий Мицюн:

— После публикации TUT.BY у нас появились добровольные помощники по всей стране. Люди прочитали новость и стали внимательнее смотреть на природу, замечать что-то необычное. Новые снимки орешниковой сони нам прислали учителя из Глубокского района.

По словам педагогов Ломашевского детского сада-базовой школы, зверек выглядел сонным и поэтому немного заторможенным. Тем не менее этой соне, как и ее «сестре» из Иказни Поставского района, удалось скрыться от людей:

— Отогрелась на солнышке и сбежала!

Напомним, орешниковая соня в Беларуси живет преимущественно в южных и центральных регионах. На севере страны, в Нацпарке «Браславские озера», вид регистрировали и раньше, но не могли это документально подтвердить.



Фото предоставлено Ириной Федькович

Орешниковая соня — грызун, напоминающий миниатюрную белку. Длина его тела не превышает 90 мм, хвоста — 80 мм.

Большую часть жизни зверек проводит в «сонном царстве», поэтому и имеет такое название. Спит соня не только днем, но и всегда, когда холодно. Зимняя спячка у нее — с октября по апрель. Даже летом, если на улице ниже 17 градусов, зверек впадает в оцепенение и может спать несколько дней, пока не потеплеет.

Живет соня скрытно: в основном прячется среди ветвей деревьев, по которым отлично лазает. Скелет у животного уникальный: он вертикально сжимается, поэтому соня может свернуться в комочек — и проскользнуть в любую щель.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com