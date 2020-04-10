ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси нашли еще одну орешниковую соню - теперь под Глубоким

10.04.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Помните милого зверька — орешниковую соню, которую случайно увидел в своем огороде житель деревни Иказнь Браславского района? Фото и видео находки мужчина отправил ученым Национального парка «Браславские озера». А те определили, что это редкий для севера Беларуси вид. Так вот у браславской сони недавно появилась «сестрица» в еще одном районе Витебщины. На этот раз краснокнижное животное увидели возле деревни Караси Глубокского района. Местные учителя собирали на поле камни и сфотографировали-таки соню, хоть она очень юркая и может пролезть в любую щель!


Фото предоставлено Ириной Федькович

Еще об одной находке орешниковой сони на севере Беларуси TUT.BY сообщил начальник научного отдела Национального парка «Браславские озера» Валерий Мицюн:

— После публикации TUT.BY у нас появились добровольные помощники по всей стране. Люди прочитали новость и стали внимательнее смотреть на природу, замечать что-то необычное. Новые снимки орешниковой сони нам прислали учителя из Глубокского района.

По словам педагогов Ломашевского детского сада-базовой школы, зверек выглядел сонным и поэтому немного заторможенным. Тем не менее этой соне, как и ее «сестре» из Иказни Поставского района, удалось скрыться от людей:

— Отогрелась на солнышке и сбежала!

Напомним, орешниковая соня в Беларуси живет преимущественно в южных и центральных регионах. На севере страны, в Нацпарке «Браславские озера», вид регистрировали и раньше, но не могли это документально подтвердить.


Фото предоставлено Ириной Федькович

Орешниковая соня — грызун, напоминающий миниатюрную белку. Длина его тела не превышает 90 мм, хвоста — 80 мм.

Большую часть жизни зверек проводит в «сонном царстве», поэтому и имеет такое название. Спит соня не только днем, но и всегда, когда холодно. Зимняя спячка у нее — с октября по апрель. Даже летом, если на улице ниже 17 градусов, зверек впадает в оцепенение и может спать несколько дней, пока не потеплеет.

Живет соня скрытно: в основном прячется среди ветвей деревьев, по которым отлично лазает. Скелет у животного уникальный: он вертикально сжимается, поэтому соня может свернуться в комочек — и проскользнуть в любую щель.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните милого зверька - орешниковую соню, которую случайно увидел на своем огороде житель деревни Иказнь Браславского района? Так вот у браславской сони недавно...
 
Новости дня
Новости общества
 
Брифинг Минздрава о текущей ситуации с COVID-19 в Республике Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика