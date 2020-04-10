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Брифинг Минздрава о текущей ситуации с COVID-19 в Республике Беларусь
10.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT10 апреля в 13:00 состоится традиционный пятничный брифинг Министерства здравоохранения о ситуации с COVID-19 в Республике Беларусь.
Участие в брифинге примут представители Министерства здравоохранения.
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10 апреля в 13:00 состоится традиционный пятничный брифинг Министерства здравоохранения о ситуации с COVID-19 в Республике Беларусь. Участие в брифинге примут...
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