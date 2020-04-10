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Школам Московского района Бреста рассказали, как организовать дистанционное обучение детей

10.04.2020 15:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рекомендации по организации дистанционного обучения детей, которые после каникул останутся дома, разослали школам и садам Московского района Бреста. Фотографию документа, который пришел в учреждения образования, прислали в редакцию TUT.BY читатели. Его подлинность нам подтвердили в управлении образования Московского района.


Фото читателя

Поводом для составления документа стали обращения родителей, которые пожелали оставить детей дома «в сложившейся эпидемиологической обстановке». Для таких школьников управление образования Московского района рекомендовало организовать образовательный процесс в удаленном режиме.

Для этого на сайтах учреждений до 10 апреля необходимо создать вкладку «удаленное самообразование», где пользователи смогут найти расписание, учебные материалы на всю неделю с 13 по 17 апреля, презентации по изучаемым темам, ссылки на ресурсы с дополнительной информацией, а также упражнения, задания для самостоятельной работы, тесты и другие виды контроля.

«Фиксацию выполнения заданий, определенных педагогами, учащиеся осуществляют в рабочих тетрадях», — говорится в документе.

Если у школьника нет доступа к интернету, то классные руководители должны поддерживать связь с ними и их родителями.

«Для организации данной работы привлечь учителей информатики, руководителей школьных методических объединений по учебным предметам, учителей», — сообщается в письме.

Как будут учиться школьники Ленинского района Бреста — пока неизвестно.

 
Теги: Брест
 
 
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Как будут учиться школьники Ленинского района Бреста - пока неизвестно.
 
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