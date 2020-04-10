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В выходные похолодает
10.04.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо-настоящему весенняя погода, которая установилась в столице и Минской области, сменится ночными заморозками до минус 3. Днем на большей части территории столбики термометров поднимутся от 9 до 12 градусов. Осадков в выходные не прогнозируют. А в начале следующей недели в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.
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По-настоящему весенняя погода, которая установилась в столице и Минской области, сменится ночными заморозками до минус 3. Днем на большей части территории столбики...
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