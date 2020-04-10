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Мед обладает полезными для здоровья свойствами





Восстановление популяции аборигенной белорусской пчелы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый сезон и новые исследования от белорусских пчеловодов Ученые разрабатывают ветеринарные препараты, особое внимание придают биоразнообразию, а также определяют ботаническое происхождение меда. Именно этот природный...

Ученые разрабатывают ветеринарные препараты, особое внимание придают биоразнообразию, а также определяют ботаническое происхождение меда. Именно этот природный иммуномодулятор имеет бактерицидные свойства. На экспериментальную пасеку отправиласьПасеке Института пчеловодства более 80 лет. Но на этой территории ульи размещаются только 21 год. А первую прописку получили в Лошицком парке столицы. Сейчас в плодовом саду в уютных домиках работают трудолюбивые насекомые - пчелосемей более 70. В это время популяция молодых пчел постоянно увеличивается, поэтому важно следить, чтобы и корма было в достатке. Ученые обеспокоены нынешней контрастной погодой - ждут раннего цветения медоносов.Причина - недостаток воды в почве. По предварительным прогнозам, первый мед - малиновый и крушинный - можно будет собирать в середине июня, второй раз оценить урожай сладкого янтаря пчеловоды смогут осенью.Пчеловод в седьмом поколении Дмитрий Рахматулин знает все полезные преимущества меда и прополиса. Кроме того, что они укрепляют иммунитет, обладают и бактерицидными свойствами.Именно через пыльцу ученые определяют ботаническое происхождение меда, а еще разрабатывают ветеринарные препараты и особое внимание придают биоразнообразию. Здесь, под Самохваловичами, восстанавливают популяцию аборигенной белорусской пчелы, которая существовала 10 тысяч лет назад. Экспедиция в Полесский радиационно-экологический заповедник была успешной. К инновационному проекту присоединился Институт генетики и цитологии, где будут делать ДНК-анализы найденных особей. В исследуемой пасеке до конца года будет уже около 300 пчелосемей полесской популяции.