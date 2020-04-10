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Новый сезон и новые исследования от белорусских пчеловодов

10.04.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ученые разрабатывают ветеринарные препараты, особое внимание придают биоразнообразию, а также определяют ботаническое происхождение меда. Именно этот природный иммуномодулятор имеет бактерицидные свойства. На экспериментальную пасеку отправилась Юлия Токарь.

Пасеке Института пчеловодства более 80 лет. Но на этой территории ульи размещаются только 21 год. А первую прописку получили в Лошицком парке столицы. Сейчас в плодовом саду в уютных домиках работают трудолюбивые насекомые - пчелосемей более 70. В это время популяция молодых пчел постоянно увеличивается, поэтому важно следить, чтобы и корма было в достатке. Ученые обеспокоены нынешней контрастной погодой - ждут раннего цветения медоносов. 

Причина - недостаток воды в почве. По предварительным прогнозам, первый мед - малиновый и крушинный - можно будет собирать в середине июня, второй раз оценить урожай сладкого янтаря пчеловоды смогут осенью. 


Мед обладает полезными для здоровья свойствами 

Пчеловод в седьмом поколении Дмитрий Рахматулин знает все полезные преимущества меда и прополиса. Кроме того, что они укрепляют иммунитет, обладают и бактерицидными свойствами. 


Восстановление популяции аборигенной белорусской пчелы


Именно через пыльцу ученые определяют ботаническое происхождение меда, а еще разрабатывают ветеринарные препараты и особое внимание придают биоразнообразию. Здесь, под Самохваловичами, восстанавливают популяцию аборигенной белорусской пчелы, которая существовала 10 тысяч лет назад. Экспедиция в Полесский радиационно-экологический заповедник была успешной. К инновационному проекту присоединился Институт генетики и цитологии, где будут делать ДНК-анализы найденных особей. В исследуемой пасеке до конца года будет уже около 300 пчелосемей полесской популяции. 

 
 
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Ученые разрабатывают ветеринарные препараты, особое внимание придают биоразнообразию, а также определяют ботаническое происхождение меда. Именно этот природный...
 
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